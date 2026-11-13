Andrea Pazienza, appello della sorella: "Salvate il suo murale"

Preservare dal degrado il murale di Paz - l'opera disegnata circa quarant'anni fa su una parete della Mostra d'Oltremare di Napoli da Andrea Pazienza, uno dei più noti disegnatori e fumettisti del Novecento italiano - e darle una più degna collocazione all'interno di un museo. È l'appello lanciato da Mariella Pazienza, sorella dell'artista deceduto nel 1988 a soli 32 anni, e dalla cui matita sono usciti personaggi come Zanardi e Pentothal, molto in voga tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. "Il 2 maggio del 1987 - ricorda la donna con un post sui social - mio fratello Andrea dipingeva il suo famoso murale di 7 metri x 3, in uno dei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli, in occasione della Fiera del fumetto. Ci mise sole tre ore. Un'opera estemporanea, realizzata direttamente sulla parete, senza alcun disegno preparatorio su carta o traccia sul muro. L'opera è stata visibile alle migliaia di visitatori che hanno avuto la fortuna di vederlo esposto al Museo MAXXI di Roma in occasione della grande mostra di quest'anno. Parlo di fortuna non a caso: dopo il distacco dalla parete e il primo restauro nel 2010, quest'opera meravigliosa è stata messa in un altro padiglione della Mostra d'Oltremare, poi affittato all'Enel, che ne ha fatto il suo archivio storico. Per fortuna, ad aprile di quest'anno, è stata consentita all'opera la trasferta romana, dove prima dell'esposizione ha subito un nuovo e indispensabile restauro totalmente a carico del Museo MAXXI". "Questo intervento - spiega la sorella dell'artista - si è reso necessario dal momento in cui, arrivato nel padiglione dell'Enel, il murale non ha ricevuto più nessun tipo di attenzione alla sua conservazione, tantomeno è stato più visibile a nessuno. Ci stiamo appellando alle istituzioni locali (Comune di Napoli in primis) affinché l'opera che Andrea ha regalato alla città e che, dopo l'esposizione a Roma è rientrata, purtroppo, alla Mostra d'Oltremare, venga invece collocata in un luogo istituzionale come un museo, che se ne prenda cura e gli dia la visibilità che merita. Visibilità - conclude Mariella Pazienza - che un ente fieristico non può assolutamente garantire".