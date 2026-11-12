Morto Toni Capuozzo, lo storico volto del giornalismo aveva 77 anni

La notizia è stata diffusa da Tgcom 24. Pochi giorni fa il giornalista aveva annunciato di avere un tumore. Professionista di vecchio stampo, aveva lavorato a lungo per il gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Toni Capuozzo, storico giornalista Mediaset conosciuto soprattutto per il suo lavoro nelle zone di guerra, è morto a 77 anni. La notizia, diffusa da Tgcom, arriva a pochi giorni dall'annuncio con cui aveva rivelato pubblicamente di avere un tumore, promettendo di "provare ad affrontarlo". Professionista di vecchio stampo, abituato a "consumare la suola delle scarpe", come amava lui definire l''approccio al suo lavoro, Capuozzo è stato dai primi anni Novanta una delle figure di riferimento del gruppo editoriale Mediaset, lavorando per il Tg5, il Tg4 e Studio Aperto. Tanti messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi o di gente comune sui social. "Ciao Toni, amico per sempre", ha scritto l'ex direttore del Tg5, ora al TgLa7, Enrico Mentana.

Toni Capuozzo - ©IPA/Fotogramma

Fu sequestrato in Iraq nel 2004 Nel corso della sua carriera ha seguito come inviato i principali conflitti degli ultimi decenni, dalle guerre nella ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all'Afghanistan. Ha lavorato per diverse testate televisive del gruppo Mediaset, è stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e ha curato e condotto 'Terra!', programma di approfondimento giornalistico. Nel 2004 è stato sequestrato in Iraq insieme alla troupe del Tg5. Ha realizzato reportage dedicati alla storia politica italiana e ai conflitti internazionali, pubblicato numerosi libri e svolto attività teatrale. Nel 2026 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Mittelfest e ha condotto su Rete 4 il programma 'Giganti - I protagonisti della storia'.

Gli studi a Trento e l'attivismo in Lotta Continua Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, da padre napoletano e madre triestina, ha vissuto per un anno a Cervignano del Friuli, dove all'epoca risiedeva la famiglia. Ha conseguito la maturità classica al liceo 'Paolo Diacono' di Cividale del Friuli e si è laureato in sociologia all'Università degli Studi di Trento. Nel 1967 ha aderito al Partito comunista italiano, che ha lasciato dopo un anno per entrare in Lotta Continua, formazione della sinistra extraparlamentare. Ha iniziato l'attività giornalistica nel 1979, collaborando con il quotidiano 'Lotta Continua' e occupandosi in particolare delle vicende politiche dell'America Latina. Nel 1983 è diventato giornalista professionista. Dopo la chiusura di 'Lotta Continua' ha collaborato con il quotidiano 'Reporter' e con i periodici 'Panorama Mese' ed 'Epoca'. Durante la guerra delle Falkland del 1982 ha realizzato un'intervista esclusiva allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Successivamente ha lavorato per la Rai per il programma televisivo 'Mixer', condotto da Giovanni Minoli, occupandosi di mafia, ed è stato inviato della trasmissione 'L'istruttoria'. È quindi entrato nel gruppo Mediaset, collaborando con le redazioni di Tg4, Tg5 e Studio Aperto. Nel corso della sua attività di inviato ha seguito le guerre nella ex Jugoslavia, i conflitti in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan.

Nel 1992 salvò un neonato durante l'assedio di Sarajevo Nel 1992, durante i primi mesi dell'assedio di Sarajevo, ha portato in Italia Kemal, un bambino di nove mesi rimasto mutilato e orfano di madre in seguito a un attacco di mortaio delle forze serbe. Il padre gli aveva affidato il figlio affinché potesse essere allontanato dalla città. Capuozzo è riuscito a farlo uscire da Sarajevo nascondendolo sotto il proprio giubbotto antiproiettile, per sottrarlo ai controlli. Il bambino è stato accolto dalla famiglia del giornalista ed è rimasto in Italia per alcuni anni, prima di fare ritorno a Sarajevo al termine del conflitto. Nel 2004, durante la guerra in Iraq, è stato sequestrato insieme agli altri componenti della troupe del Tg5 da miliziani dell'Esercito del Mahdi nei pressi di Najaf. Dal 2000 al 2017 Capuozzo ha curato e condotto 'Terra!', programma di approfondimento giornalistico inizialmente trasmesso su Canale 5 come rubrica settimanale del Tg5 e successivamente su Rete 4, sotto la direzione di Videonews. Su TGcom24 ha inoltre curato la rubrica 'Mezzi Toni'. Nel 2021 ha realizzato per Mediaset 'Il sogno di una cosa', reportage dedicato ai cento anni dalla nascita del Partito comunista italiano. Nel 2022 ha firmato 'Sarajevo 1992-2022 - Ritorno all'inferno', speciale realizzato in occasione del trentennale dell'assedio della città. Nel 2026 ha condotto su Rete 4 'Giganti - I protagonisti della storia', ciclo di approfondimenti dedicato a Karol Wojtyla, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo da Vinci.