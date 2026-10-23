L'annuncio con un post su Facebook: "Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti"

"Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore". A rivelarlo è il conduttore e storico inviato di guerra di Mediaset Toni Capuozzo, che in un post su Facebook annuncia al pubblico di stare affrontando la battaglia con la malattia. "Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti", spiega Capuozzo. Che aggiunge: "Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla", aggiunge Capuozzo. Il riferimento è ad Alla Tcheranovskaya, una traduttrice e interprete di 68 anni di origini russe morta tragicamente il 23 dicembre 2025 a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio nella palazzina dove vive lo stesso Capuozzo.