Alcune organizzazioni italiane hanno lanciato un appello alle istituzioni chiedendo di estendere e uniformare i divieti previsti per le sigarette tradizionali a tutti i dispositivi che generano emissioni inalabili, come le e-cig con o senza nicotina e i prodotti a tabacco riscaldato, nei luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo. A firmare il documento sono state Aiom, Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro Ets, Fondazione Umberto Veronesi Ets e Fondazione Aiom

Divieto assoluto di fumo al chiuso e di ogni forma di pubblicità. È questo l'appello lanciato alle istituzioni da parte di alcune organizzazioni italiane che chiedono di estendere e uniformare i divieti previsti per le sigarette tradizionali a tutti i dispositivi che generano emissioni inalabili, come le e-cig con o senza nicotina e i prodotti a tabacco riscaldato, nei luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo. L'obiettivo delle richieste, raccolte in un “Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori”, è quello di “proteggere i non fumatori e, più in generale, le nuove generazioni dai pericoli delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo”. A firmare l'appello sono state l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro Ets, Fondazione Umberto Veronesi Ets e Fondazione Aiom.

L'appello delle associazioni al governo

Come ribadiscono i promotori, “è indispensabile aumentare le tutele anche agli spazi aperti e semiaperti molto frequentati: tra cui aree scolastiche e sanitarie, parchi, aree gioco, impianti sportivi, spiagge e dehors”. Serve inoltre “rafforzare e aggiornare i divieti di pubblicità e marketing già vigenti, estendendoli a tutte le categorie di nuovi prodotti da fumo e da nicotina”. Le normative attuali "non tengono conto dell'evoluzione dell'offerta dei prodotti da fumo e dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione, ed è pertanto necessario colmare le lacune normative per vietare ogni forma di promozione commerciale e sponsorizzazione diretta o indiretta anche attraverso canali digitali, social media, influencer, eventi e punti vendita. Per farlo servono maggiori controlli e sanzioni più efficaci", sottollineano le associazioni promotrici dell'iniziativa. Il Manifesto verrà inviato alla Commissione Sanità del Senato.

Promotori: “In Italia oltre 93mila morti l'anno per fumo”

Come ribadiscono le organizzazioni, in Italia emerge ancora oggi una grande diffusione del tabagismo fra gli adolescenti: fra i 14 e i 17 anni, ben il 37% fuma più o meno regolarmente. Di questi il 22% utilizza tabacco riscaldato e il 30% sigarette elettroniche. Il tabagismo, in tutte le sue forme, avvertono i promotori del Manifesto, è "estremamente pericoloso: solo in Italia si stimano oltre 93mila morti l'anno provocate dal fumo, di cui 35mila per tumore al polmone, una malattia che in 9 casi su dieci è legata al consumo di tabacco”. Emerge poi “l'esposizione al fumo passivo che costituisce un gravissimo rischio sanitario in tutto il mondo dove ogni anno causa 1,6 milioni di morti".

Promotori: "Attenzione anche alle pubblicità"

Nel documento le associazioni chiedono anche “maggiore attenzione per le forme più o meno esplicite di pubblicità verso le sigarette di nuova generazione”. L'industria, si sottolinea, "ha messo a punto strategie sempre più sofisticate per reclutare nuove generazioni di consumatori attraverso l'uso di nicotina naturale o sintetica, aromi e design accattivanti. Infine va prestata grande attenzione anche alle vendite ai minori i cui divieti non sempre sono rispettati". Secondo i dati, citati dai firmatari, quasi il 40% dei fumatori d'età compresa tra i 14 e i 17 anni accede personalmente all'acquisto di sigarette tradizionali, e-cig e prodotti di tabacco riscaldato. "Bisogna quindi rafforzare le misure di controllo sulle reti di vendita sia fisiche che on line", concludono Aiom, Airc e Fondazione Veronesi. "Sollecitiamo il Parlamento perché discuta la nostra proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina”, affermano. “Abbiamo raccolto e consegnato oltre 52mila firme e rimaniamo in attesa del dibattito al Senato. Nel frattempo, chiediamo alle Istituzioni un intervento legislativo nazionale urgente perché la salute delle persone non deve essere messa a rischio dall'esposizione a prodotti utilizzati da terzi", concludono le organizzazioni.