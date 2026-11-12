Morte Davide Rebellin, la Corte d'Appello di Venezia decide di non procedere contro Rieke

Una perizia ha accertato l'incapacità psicofisica del camionista tedesco, ora ricoverato in una struttura per anziani dopo un malore. Era stato condannato in primo grado a 4 anni per omicidio stradale
Si ferma il processo nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino (Vicenza). La Corte d'Appello di Venezia, infatti, ha deciso il non doversi procedere. Rieke è stato condannato in primo grado a Vicenza a 4 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalla fuga. I giudici di Venezia avevano affidato a una perizia la valutazione della sua capacità psicofisica di partecipare coscientemente al processo di secondo grado dopo essere stato colpito da un grave malore. Rieke ora è ricoverato in una struttura per anziani in Germania.
Rieke non in condizione di affrontare il processo
La richiesta di perizia era stata avanzata dagli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin ed era stata accolta dalla Corte. Il 16 luglio scorso i giudici d'Appello avevano affidato al medico Antonello Cirnelli la valutazione della capacità psicofisica di Rieke di partecipare coscientemente al processo di secondo grado. Sulla base della perizia, la Corte questa mattina ha ritenuto che le condizioni attuali del 65enne non lo possano far partecipare al processo di appello.
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