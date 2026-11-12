Maltempo, allerta rossa in Toscana: esondazioni e scuole chiuse. LIVE

Maltempo, allerta rossa in Toscana: fiumi esondati, scuole chiuse e sfollati. DIRETTA
Allerta arancione e gialla su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e gialla in Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise. A Massa circa 100 persone sono state sfollate dalle frazioni di Casette e Forno, rimaste isolate a causa di una frana. Allagamenti anche nello Spezzino
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Sull'Italia è arrivato il maltempo e si registrano già diversi danni. Attenzione alta in Toscana, dove l'allerta rossa per il maltempo coinvolge oggi quattro province, in particolare quelle di Massa Carrara e Lucca, più alcuni comuni di quelle di Pistoia e Prato. Ieri un centinaio di persone sono state sfollate dalle frazioni di Casette e Forno (Massa), mentre quattro famiglie sono state sfollate nello Spezzino.
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Chiusa per frana statale 62 della Cisa in Lunigiana
Chiusa dall'Anas la statale 62 della Cisa per una frana al km 7,951, in località Caprigliola (Massa Carrara). Il traffico è deviato, per i mezzi leggeri, in entrambi i sensi di marcia, dalla rotatoria di Caprigliola lungo il Nuovo Ponte di Caprigliola sulla SS 330, fino a raggiungere l'abitato di Santo Stefano di Magra (La Spezia). Per i mezzi pesanti la deviazione prevede il transito dalla rotatoria di Caprigliola lungo la SS 330 e successivamente sulla SP 10, fino a raggiungere la rotatoria in corrispondenza del casello autostradale di Vezzano Ligure (A15).
Scuole chiuse in diverse province della Toscana
A causa dell'allerta maltempo in Toscana, con codice rosso nell'area nord ovest, oggi le scuole sono chiuse in provincia di Massa Carrara, di Lucca, a Prato città e in provincia d Pistoia.
Scuole chiuse a La Spezia
Oggi le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse a La Spezia per l'allerta arancione. Stop anche alle lezioni nelle scuole superiori della provincia. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha disposto la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili; la chiusura dei mercati, dei parchi, cimiteri e giardini pubblici.
Salvato un automobilista in sottopasso allagato a Carrara
Mercoledì sera un automobilista è stato salvato a Carrara in un sottopasso allagato. È successo in via Marchetti: i vigili del fuoco hanno liberato una persona bloccata all'interno della sua macchina.
Quattro famiglie sfollate nello Spezzino
Ieri sera quattro famiglie sono state sfollate nello Spezzino per il maltempo, due a Spezia e due a Castelnuovo Magra. Inoltre si è verificato un piccolo smottamento lungo la Sp23, mentre la Sp530 è stata interrotta tra Spezia e Portovenere a causa dell'accumulo di materiale sulla carreggiata.
Ripristino pavimentazione, chiuso tratto dell'A14 nel Bolognese
Sulla A14 è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con l'A1, in direzione Milano, per consentire il ripristino urgente della pavimentazione sul nodo A14-A1 icolpito da piogge molto intense. Sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente, si circola su una sola corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Milano.
Sfollati in due frazioni di Massa
A Massa è stato rinforzato, con nuove sponde in terra di riporto, l'argine del fiume Frigido che ha fatto una prima piena ieri sera con tracimazioni in golena vicino alla foce. Restano intanto sfollate circa 100 persone delle due frazioni di Casette e Forno, paesi ancora isolati per una frana che ha interrotto la viabilità collinare. Una parte di loro è stata ospitata dal Comune, altri hanno trovato sistemazioni autonome.
Toscana, chiusa per frana statale della Cisa
A causa di una frana che si è verificata nella notte appena trascorsa è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 62 "della Cisa", al km 7,951 in località Caprigliola (Massa-Carrara). Il traffico veicolare è attualmente deviato, per i mezzi leggeri, in entrambi i sensi di marcia, dalla rotatoria di Caprigliola lungo il Nuovo Ponte di Caprigliola sulla strada statale 330, fino a raggiungere l'abitato di Santo Stefano di Magra. Per i mezzi pesanti, in entrambi i sensi di marcia, la deviazione prevede il transito dalla rotatoria di Caprigliola lungo la strada statale 330 e successivamente sulla strada provinciale 10, fino a raggiungere la rotatoria in corrispondenza del casello autostradale di Vezzano Ligure. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
In Toscana il fiume Serchio raggiunge il colmo di piena
Il colmo di piena del fiume Serchio è transitato nei territori di Borgo a Mozzano, Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano. Dopo il raggiungimento dei livelli massimi, il fiume è ora in fase di calo e si mantiene all’interno del primo livello di riferimento. La piena sta proseguendo il proprio percorso verso la foce, dove è attualmente in transito. Situazione sotto controllo anche per gli altri corsi d’acqua del reticolo idrografico principale, che risultano tutti all’interno dei rispettivi livelli di riferimento. Nessuna criticità viene invece segnalata lungo il fiume Arno, dove i livelli idrometrici non evidenziano particolari situazioni di rischio.