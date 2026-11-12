Maltempo, allerta rossa in Toscana: esondazioni e scuole chiuse. LIVE

Sull'Italia è arrivato il maltempo e si registrano già diversi danni. Attenzione alta in Toscana, dove l'allerta rossa per il maltempo coinvolge oggi quattro province, in particolare quelle di Massa Carrara e Lucca, più alcuni comuni di quelle di Pistoia e Prato. Ieri un centinaio di persone sono state sfollate dalle frazioni di Casette e Forno (Massa), mentre quattro famiglie sono state sfollate nello Spezzino.

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