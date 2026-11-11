Banda minicar Roma, Davide Iacopini dopo il coma: "Non ricordo nulla"

L’attore 42enne parla al Messaggero per la prima volta dall'incidente avvenuto mentre era a bordo di un monopattino. Lasciato l'ospedale San Camillo, il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico
"Ma lo sa che non mi ricordo niente? Io neanche lo sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo". Queste le parole di Davide Iacopini al quotidiano Il Messaggero. L'attore 42enne, noto per “Diaz”, “Suburra” e “Maschi Veri”, parla per la prima volta a poco più di un mese dal ricovero al San Camillo di Roma dove era stato trasportato dopo l'aggressione da parte della banda della minicar, mentre era a bordo di un monopattino. Ieri è uscito dall'ospedale per essere trasferito presso la Life - Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione.
Il recupero sarà lento
Davide sa solo di aver avuto un incidente, e di non ricordare nulla dal momento in cui era sul monopattino. Dopo quella notte ha affrontato un percorso clinico lungo e difficile, scandito da due delicati interventi neurochirurgici. Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico. L'attore, riporta Il Messaggero, porta ancora i segni dell'incidente, ma ha lo sguardo presente. Ricorda il nome di un amico e regista con cui ha lavorato in passato e chiede di mandargli i suoi saluti.
Approfondimento
L'attore Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, le sue condizioni
Gli indagati
Dopo averlo soccorso la notte del 5 ottobre, carabinieri e polizia locale hanno lavorato alcuni giorni per dare un volto e un nome ai due ragazzi a bordo della minicar nera che in 48 ore avevano messo a segno anche altre cinque aggressioni a passanti nello stesso quadrante della Capitale. La svolta è arrivata nel primo pomeriggio del 13 ottobre quando una segnalazione agli investigatori ha indicato la presenza in strada di un mezzo del tutto simile a quello a cui davano la caccia da oltre dieci giorni: una minicar nera con l'adesivo di un cobra rosso su un finestrino. La macchinetta ferma in una delle strade comprese tra Testaccio e Monteverde era quella utilizzata da un 17enne, figlio di un carabiniere, e da un amico 16enne per mettere a segno i blitz compiuti tra il 4 e il 5 ottobre. I due minorenni, accusati di aver agito rispettivamente come conducente e passeggero del veicolo, sono stati indagati per tentato omicidio e lesioni.