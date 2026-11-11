Banda minicar Roma, Davide Iacopini dopo il coma: "Non ricordo nulla"

L’attore 42enne parla al Messaggero per la prima volta dall'incidente avvenuto mentre era a bordo di un monopattino. Lasciato l'ospedale San Camillo, il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Ma lo sa che non mi ricordo niente? Io neanche lo sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo". Queste le parole di Davide Iacopini al quotidiano Il Messaggero. L'attore 42enne, noto per “Diaz”, “Suburra” e “Maschi Veri”, parla per la prima volta a poco più di un mese dal ricovero al San Camillo di Roma dove era stato trasportato dopo l'aggressione da parte della banda della minicar, mentre era a bordo di un monopattino. Ieri è uscito dall'ospedale per essere trasferito presso la Life - Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione.

Il recupero sarà lento Davide sa solo di aver avuto un incidente, e di non ricordare nulla dal momento in cui era sul monopattino. Dopo quella notte ha affrontato un percorso clinico lungo e difficile, scandito da due delicati interventi neurochirurgici. Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico. L'attore, riporta Il Messaggero, porta ancora i segni dell'incidente, ma ha lo sguardo presente. Ricorda il nome di un amico e regista con cui ha lavorato in passato e chiede di mandargli i suoi saluti. Approfondimento L'attore Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, le sue condizioni