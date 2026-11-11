Crollo in un cantiere nell'Aquilano, due operai morti

Il cedimento è avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Paolini, a San Pio di Fontecchio. L'edificio era stato puntellato dopo i danni subiti nel terremoto del 2009. Sei gli operai presenti nel cantiere, tre dei quali sono riusciti a salvarsi. Un quarto è stato estratto vivo dalle macerie

Due operai sono morti e un terzo è stato estratto vivo dalle macerie in seguito al crollo di un edificio in ristrutturazione a San Pio di Fontecchio, in provincia dell'Aquila. Il cedimento ha interessato Palazzo Paolini, una struttura che era stata puntellata in seguito ai danni riportati durante il terremoto del 2009. Secondo le prime informazioni, al momento del crollo nel cantiere erano presenti sei lavoratori: tre sono riusciti a mettersi in salvo, mentre altri due hanno perso la vita.

Le operazioni di soccorso e le ricerche del disperso

Sul luogo del crollo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno scavato tra le macerie alla ricerca del terzo lavoratore. Presenti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118. I tre operai scampati al cedimento stanno hanno assistito alle operazioni di soccorso. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.

Il sindaco dell'Aquila Biondi sul luogo del crollo

A Fontecchio è arrivato anche il sindaco dell'Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi. "La notizia del tragico incidente ci colpisce profondamente. Ai familiari dei lavoratori che hanno perso la vita rivolgo il mio cordoglio più sincero", ha dichiarato Biondi, ringraziando i vigili del fuoco e i soccorritori impegnati sul posto. Il sindaco ha sottolineato la necessità di lasciare spazio alle operazioni di soccorso e agli accertamenti per chiarire le cause del cedimento, esprimendo la vicinanza della comunità aquilana e dei sindaci abruzzesi a Fontecchio.