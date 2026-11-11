Baby Gang non si presenta all’udienza, legale: “Pestato in carcere”

Il cantante 25enne, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, doveva comparire in tribunale a Lecco per il processo a carico suo e dell'amico trapper Simba La Rue per il possesso di un fucile mitragliatore. Baby Gang ha riferito all’avvocato di essere stato malmenato, affermazione validata anche dal medico del carcere che ha fornito una relazione al giudice. Il 25enne ha quindi partecipato all'udienza in video collegamento dal carcere. La sentenza è attesa a gennaio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Doveva comparire in aula per l’udienza di uno dei processi a suo carico Baby Gang, il trapper accusato del possesso di un fucile mitragliatore. Il 25enne, però, ha riferito al suo legale di essere stato "pestato in carcere" e non si è presentato fisicamente in Tribunale a Lecco. Le affermazioni del cantante, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, sono state confermate anche dal medico del carcere di Busto Arsizio, provincia di Varese, che ha fornito al giudice una relazione che dava atto, come spiegato dalla difesa, di "segni di percosse riferiti dal detenuto". Baby Gang ha quindi partecipato all'udienza in video collegamento dal carcere.

Il processo A Lecco Baby Gang si trova a processo con rito abbreviato, insieme all'amico e trapper Simba La Rue, all’anagrafe Lamine Saida, per il possesso di un fucile mitragliatore esibito nel video di un brano del 25enne al quale aveva preso parte anche Simba. L’udienza di ieri è stata dedicata agli interventi della difesa: nella scorsa udienza, invece, la pm Chiara Stoppioni aveva chiesto la condanna a due anni e quattro mesi per Baby Gang e a un anno e otto mesi per Simba La Rue. La sentenza è prevista per gennaio. Leggi anche Baby Gang resta in carcere, gip: "È in rete criminale internazionale"