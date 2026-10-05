Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la custodia cautelare. Nell'ordinanza descrive il trapper come violento e "completamente inaffidabile". Per il legale della difesa il giovane rapper dovrebbe essere trasferito ai domiciliari in comunità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La nuova ordinanza del gip di Lecco, Gianluca Piantadosi, ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zaccaria Mouhib, il 25enne trapper noto come Baby Gang, e ha respinto la richiesta della difesa di mandarlo ai domiciliari in una comunità terapeutica con braccialetto elettronico. Secondo il giudice, il cantante sarebbe inserito in una rete criminale internazionale e avrebbe sviluppato una "pericolosità che connota la sua figura artistica e personale", arrivando a vantarsene sui social. Il provvedimento sottolinea inoltre la sua capacità di "influenzare" una "cerchia ampia di persone, disposte a fare di tutto" per "supportarlo e proteggerlo", fino al punto che per lui "combatterebbero fino alla morte". Baby Gang ha sulle spalle diversi guai giudiziari alle spalle, ed è stato arrestato di nuovo il 17 marzo in un'inchiesta della Procura di Lecco per una serie di accuse di detenzione di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti sulla fidanzata.

La difesa di Baby Gang: "Si era recato in Iraq per realizzare un videoclip" Durissime le parole del giudice nell'ordinanza in cui scrive che il cantante fa parte di "reti criminali di vasta scala", è violento e "completamente inaffidabile". Opposte le considerazioni della difesa, con il legale Niccolò Vecchioni, che contro la decisione ha già fatto ricorso al Riesame di Milano. Nel provvedimento del gip, spiega la difesa, "non viene individuato alcun componente della pretesa rete" criminale che avrebbe portato il trapper in Iraq nel 2025. Mouhib, annota il difensore, "si era recato in Iraq per realizzare un videoclip musicale, nell'ambito di quel percorso artistico che, in quella fase della sua vita, rappresentava per lui un interesse assorbente, sino ad assumere connotazioni quasi ossessive". Per suffragare la richiesta di domiciliari in comunità, il difensore fa presente che il 25enne ha una "doppia diagnosi" di "disturbo psichiatrico" e "abuso di stupefacenti". Leggi anche Milano, rapper Baby Gang assolto da accusa di istigazione a delinquere

La lunga lista di precedenti penali del trapper Nell'ordinanza di conferma della detenzione, il gip mette in fila i precedenti penali del trapper e il fatto che per lui era anche stato disposto un "regime di sorveglianza particolare" in carcere. Quattro pagine per evidenziare "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", dato che ha sempre mostrato "incapacità a rispettare le prescrizioni" e può "influenzare" anche quelli del "suo gruppo 'Npt'" per fare "inquinare le prove", "addossarsi anche responsabilità penali pur di tutelarlo" o nascondere "armi". Dagli atti dell'inchiesta dei pm di Lecco (già chiusa per la richiesta di processo), era emerso da intercettazioni del luglio 2025 che il trapper, nonostante fosse sotto regime di sorveglianza speciale, era riuscito "di nascosto ad arrivare in Iraq" dove realizzò "un video 'coi bazooka, coi mitra, coi kalashnikov'". Leggi anche Baby Gang indagato, videochiamata al concerto dal carcere

I legali di Baby Gang: "Gip non tiene conto delle fragilità personali" Per la difesa, l'ordinanza del gip "reitera argomentazioni inerenti a episodi passati" e non tiene conto delle "fragilità personali" del cantante che "avrebbero dovuto indurre" a consentirgli di "proseguire nel percorso individualizzato di trattamento, già avviato" all'esterno "dell'ambiente carcerario". La più recente documentazione sanitaria, chiarisce la difesa, "dà conto della sua disponibilità a intraprendere una revisione critica dei propri comportamenti e ad accettare i propri trascorsi di devianza". Non emerge dagli atti, si legge nel ricorso, "l'esistenza di alcuna 'rete criminale internazionale' alla quale Mouhib, peraltro sottoposto a intercettazioni telefoniche ed ambientali per diversi mesi dell'anno 2025, sarebbe appartenuto o della quale avrebbe beneficiato". Era stata la "stessa casa di produzione a prendere preventivamente gli accordi necessari affinché" il giovane "fosse ospitato e assistito da appartenenti all'esercito locale durante la realizzazione delle riprese" del video in Iraq. Leggi anche Sparatoria corso Como a Milano, 2 anni e 9 mesi per trapper Baby Gang