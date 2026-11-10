Omicidio Martina Carbonaro, Tucci: "Avevo un mostro dentro me"

Lo ha detto il reo confesso nel corso dell'udienza in tribunale relativa al processo sull'omicidio volontario pluriaggravato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli. L'imputato è stato ascoltato dai giudici della Corte d'Assise di Napoli ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

E' iniziata oggi, 10 novembre, l'udienza in tribunale a Napoli relativa al processo sull'omicidio volontario pluriaggravato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli. L'imputato, l'ex fidanzato e reo confesso, è Alessio Tucci, è stato ascoltato dai giudici della Corte d'Assise di Napoli. Nella lista dei testimoni compaiono anche alcuni amici di Tucci, con i quali si è tenuto in contatto il pomeriggio dell'omicidio, la sera e anche il giorno dopo, quando la quattordicenne risultava scomparsa. La presenza di carabinieri e polizia Imponente la presenza di carabinieri e polizia, predisposta per evitare i contatti tra le due famiglie, quella della vittima e quella del killer, tra le quali in più occasioni ci sono stati scambi di accuse e anche minacce. Tucci è arrivato in aula con una tuta nera e con lo sguardo rivolto verso il basso. Enza Cossentino, la mamma di Martina, ha scelto di sedersi nelle immediate vicinanze per avere la possibilità di poterlo guardare negli occhi. Massiccia anche la presenza di telecamere e giornalisti.

La ricostruzione del giorno del delitto "Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c'era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l'ho colpita". Ha, intanto, descritto così la prima scena dell'orrore lo stesso Tucci, reo confesso del femminicidio della sua ex, uccisa a colpi di pietra in un casolare abbandonato di Afragola. Il giovane, nell'aula 116 del Tribunale partenopeo, ha risposto alle domande del pm di Napoli Nord, Alberto Della Valle, per ricostruire quanto accaduto nel giorno del delitto. Più volte, mentre Tucci parlava, la stessa Enza Cossentino, e il papà, Marcello Carbonaro, hanno lasciato l'aula. Il ragazzo a cui si fa riferimento nella domande è l'amico con il quale Martina aveva intrapreso una relazione di amicizia online, circa una settimana prima della sua morte. L'imputato ne era venuto a conoscenza, come dimostra una conversazione WhatsApp, letta in aula dal magistrato inquirente: "Il karma esiste, devi morire per amore", è stato un passaggio. "Io vado dove sta questo e te lo uccido", ha scritto ancora l'imputato insieme ad altri messaggi caratterizzati da toni minacciosi in cui si fa riferimento anche a coltelli. In precedenza il pm ha ricostruito, insieme con l'imputato, l'incontro tra i due e le tappe del percorso fatto insieme fino al casolare dove è avvenuto l'omicidio. Durante il tragitto Martina ha anche ricevuto diverse chiamate dalla mamma, "ma lei staccava la chiamata - ha detto Tucci - lo faceva spesso, anche con me". Approfondimento Femminicidio Carbonaro, prof: "Angosciata a lasciare Tucci"