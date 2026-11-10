Omicidio Martina Carbonaro, Tucci: "Avevo un mostro dentro me"

Lo ha detto il reo confesso nel corso dell'udienza in tribunale relativa al processo sull'omicidio volontario pluriaggravato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli. L'imputato è stato ascoltato dai giudici della Corte d'Assise di Napoli
E' iniziata oggi, 10 novembre, l'udienza in tribunale a Napoli relativa al processo sull'omicidio volontario pluriaggravato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli. L'imputato, l'ex fidanzato e reo confesso, è Alessio Tucci, è stato ascoltato dai giudici della Corte d'Assise di Napoli. Nella lista dei testimoni compaiono anche alcuni amici di Tucci, con i quali si è tenuto in contatto il pomeriggio dell'omicidio, la sera e anche il giorno dopo, quando la quattordicenne risultava scomparsa.
La presenza di carabinieri e polizia
Imponente la presenza di carabinieri e polizia, predisposta per evitare i contatti tra le due famiglie, quella della vittima e quella del killer, tra le quali in più occasioni ci sono stati scambi di accuse e anche minacce. Tucci è arrivato in aula con una tuta nera e con lo sguardo rivolto verso il basso. Enza Cossentino, la mamma di Martina, ha scelto di sedersi nelle immediate vicinanze per avere la possibilità di poterlo guardare negli occhi. Massiccia anche la presenza di telecamere e giornalisti.
La ricostruzione del giorno del delitto
"Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c'era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l'ho colpita". Ha, intanto, descritto così la prima scena dell'orrore lo stesso Tucci, reo confesso del femminicidio della sua ex, uccisa a colpi di pietra in un casolare abbandonato di Afragola. Il giovane, nell'aula 116 del Tribunale partenopeo, ha risposto alle domande del pm di Napoli Nord, Alberto Della Valle, per ricostruire quanto accaduto nel giorno del delitto. Più volte, mentre Tucci parlava, la stessa Enza Cossentino, e il papà, Marcello Carbonaro, hanno lasciato l'aula. Il ragazzo a cui si fa riferimento nella domande è l'amico con il quale Martina aveva intrapreso una relazione di amicizia online, circa una settimana prima della sua morte. L'imputato ne era venuto a conoscenza, come dimostra una conversazione WhatsApp, letta in aula dal magistrato inquirente: "Il karma esiste, devi morire per amore", è stato un passaggio. "Io vado dove sta questo e te lo uccido", ha scritto ancora l'imputato insieme ad altri messaggi caratterizzati da toni minacciosi in cui si fa riferimento anche a coltelli. In precedenza il pm ha ricostruito, insieme con l'imputato, l'incontro tra i due e le tappe del percorso fatto insieme fino al casolare dove è avvenuto l'omicidio. Durante il tragitto Martina ha anche ricevuto diverse chiamate dalla mamma, "ma lei staccava la chiamata - ha detto Tucci - lo faceva spesso, anche con me".
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Tucci: "Quando ho colpito Martina avevo un mostro in me"
Tucci ha raccontato altri momenti di quel giorno: "Mentre la colpivo Martina era immobile. Se ricordo l'ultimo colpo inferto? Ho il buio. Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l'ho presa in braccio e l'ho portata in una stanza del casolare e l'ho colpita un'ultima volta… avevo un mostro in me". Il giovane ha ribadito di non sapere il perché di quell'ultimo colpo di pietra, inferto quando Martina era esanime, a terra. "Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione, vorrei capire anch'io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito", ha detto ancora Tucci. "L'ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… dopo ho occultato il corpo", ha riferito ancora. "Ci siamo fidanzati nel maggio 2023, io avevo 16 anni e lei 12", ha ricordato l'imputato, ricostruendo le dinamiche del rapporto con la vittima.
Le reazioni della famiglia della vittima
"Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare, bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu". Con queste parole, Marcello Carbonaro, il papà di Martina, ed Enza Cossentino, la mamma, si sono rivolti ad Alessio Tucci quando è passato dal banco dei testimoni alla cella durante il processo odierno. "Lui avrà una seconda possibilità, studia e lavora, mia figlia purtroppo non l'avrà e l'anima di mia salirà in cielo solo quando avrà giustizia", ha aggiunto la mamma di Martina. "Volevo chiedergli le ultime parole di Martina - ha detto la mamma ai cronisti - e perché me l'ha ammazzata", ha proseguito ancora, aggiungendo: "Non ha accettato la fine di un amore che non è possesso. Sta studiando recitazione in carcere? Lo prenderanno ad 'Amore criminale' perchè il suo è stato un amore criminale".
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Lo striscione, portato dal sindaco di Afragola, dai genitori della vittima e seguito da migliaia di persone, ha percorso le strade della città partendo dal Municipio e arrivando nei pressi dello stadio Moccia, dove è stato trovato il corpo della 14enne. Martina Carbonaro è stata uccisa con una pietra dall'ex fidanzato, Alessio Tucci. La madre della ragazza: 'Dio perdona, io no'