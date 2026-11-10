Eternit bis, la Cassazione dispone un nuovo appello per Schmidheiny

I giudici della Quarta sezione penale della Cassazione hanno annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio davanti a diversa sezione della Corte d’Appello di Torino in relazione a una sessantina di parti offese mentre è stata dichiarata la prescrizione in riferimento ad altre 25 vittime. Non accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a 9 anni e 6 mesi per l'imputato

Sarà necessario un nuovo processo d’appello per l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny nell'ambito del processo Eternit bis, legato alle morti per amianto nel Casalese. I giudici della Quarta sezione penale della Cassazione hanno annullato, infatti, la sentenza con rinvio per nuovo giudizio davanti a diversa sezione della Corte d’Appello di Torino in relazione a una sessantina di parti offese mentre è stata dichiarata la prescrizione in riferimento ad altre 25 vittime. Non accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a 9 anni e 6 mesi per l'imputato.

Lo sfogo di un ex operaio

"E' una giustizia che sfugge, una ingiustizia vera. Passerà altro tempo e altri casi saranno prescritti". Questo il commento di Nicola Pondrano, ex operaio della Eternit di Casale Monferrato, dopo la sentenza che dispone un nuovo processo di appello sul caso. "Le sentenze le leggiamo, qualora sia necessario le impugnerò, certo è una grossa delusione, soprattutto per le parti offese e anche per me. La nostra frustrazione è di non riuscire ancora una volta a dare giustizia a questo dramma", ha poi riferito l'avvocato di parte civile Giacomo Mattalia. Il legale, spiegando la decisione dei Supremi giudici, ha detto che "per un blocco di casi maggioritario è stato disposto un annullamento con rinvio e quindi si rifarà il processo d'Appello. Poi c'è un secondo gruppo di casi per cui c'è stato un annullamento senza rinvio perché si sono prescritti. E poi ci sono altri due casi di lavoratori, che si sono prescritti nel corso del giudizio, per i quali il ricorso dell'imputato è stato rigettato, ma ai soli effetti civili".

La vicenda processuale

Il processo è tornato in Cassazione dopo che i supremi giudici, lo scorso febbraio, avevano disposto il rinvio in Appello per la mancata traduzione in tedesco della sentenza con cui in secondo grado l’imprenditore era stato condannato a nove anni e sei mesi di carcere per i morti provocati dall'amianto prodotto dalla Eternit a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. In primo grado era stato condannato invece alla pena di 12 anni.

L'accusa

L’imprenditore, che aveva gestito lo stabilimento Eternit di Casale dal 1976 al 1986, è accusato di omicidio colposo plurimo aggravato per la morte di 91 persone, a fronte delle 392 vittime contestate in primo grado. Un numero che si era già ridotto a causa anche della prescrizione e di alcune assoluzioni negli altri gradi di giudizio. Alla lettura della sentenza odierna ha assistito una delegazione di familiari delle vittime di Casale Monferrato che questa mattina aveva organizzato un presidio davanti alla Cassazione con lo striscione “Giustizia-Ricerca-Bonifiche”.