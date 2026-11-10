Roma, rissa con mannaia e forbici a Casal Bruciato: tre arresti

Una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire in casa alla periferia di Roma. Poi la caccia all'uomo per strada. Alla vista delle volanti il gruppo è fuggito, ma gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare tre uomini ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una rissa tra dieci persone, armate di mannaia, bastoni, chiavi inglesi e forbici ha avuto luogo nel quartiere Casal Bruciato, ieri notte, a Roma. In seguito alla lite la Polizia ha arrestato tre uomini.

La rissa scoppiata in casa, poi la caccia all’uomo L’allarme è scattato intorno alle 23, con più segnalazioni al 112 da parte di residenti allarmati dalle grida. Per motivi ancora da chiarire, nell’appartamento di via Sebastiano Satta era scoppiata una lite furibonda tra circa dieci persone. Lo scontro si è poi riversato in strada, fino a piazza Riccardo Balsamo Crivelli, dove i partecipanti si sono affrontati con arnesi da scasso e oggetti contundenti. Approfondimento Omar Sy a processo con accusa di aggressione a dipendenti ferrovie