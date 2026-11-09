Omar Sy a processo con accusa di aggressione a dipendenti ferrovie

L'attore francese avrebbe reagito con insulti e minacce alle richieste del personale ferroviario, intervenuto per far rispettare le regole sull'uso della museruola per i cani. Gli episodi sarebbero proseguiti anche una volta salito a bordo del treno. Il processo si terrà il prossimo 30 novembre

L'attore francese Omar Sy, star ddella serie Netflix Lupin e del film Quasi amici, sarà processato il prossimo 30 novembre da un tribunale di Parigi con l'accusa di aver aggredito alcuni dipendenti della compagnia ferroviaria pubblico Sncf nel maggio del 2025. Lo riporta l'Afp citando una fonte vicina al caso, secondo la quale Omar Sy è sotto processo per "violenza contro una persona incaricata di missioni di servizio pubblico con conseguente infermità non superiore a otto giorni, commessa il 22 maggio 2025". All'epoca, la Sncf confermò "un alterco e delle minacce proferite da Sy nei confronti di uno dei nostri agenti di bordo".

L'accusa

L'attore è inoltre accusato di "minacciare di commettere un crimine o un reato contro persone o cose nei confronti di una persona che svolge una missione di servizio pubblico" e di "insultare una persona che svolge una missione di servizio pubblico". Il 22 maggio 2025 l'attore, che stava per partire da Parigi diretto ad Avignone, avrebbe aggredito alcuni agenti della sicurezza ferroviaria che gli avevano chiesto di mettere la museruola al suo cane, come rivelato allora dal quotidiano La Provence.

"Intorno alle 7 del mattino sarebbe scoppiata una lite sulla banchina della stazione", mentre l'attore "si preparava a salire su un treno diretto ad Avignone", aveva scritto il giornale. Secondo quanto riferito, gli agenti della sicurezza avrebbero chiesto all'attore di mettere la museruola al suo cane prima di salire sul treno, come previsto dal regolamento delle ferrovie francesi. "Dopo un'iniziale sfuriata di Omar Sy, con tanto di minacce di morte e insulti rivolti al personale sulla banchina, i problemi sarebbero continuati a bordo del treno", ha scritto il giornale.