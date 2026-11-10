Foggia, assaltato a un portavalori sulla Statale 16: banditi in fuga

L'attacco è avvenuto questa mattina nel tratto tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia. A quanto si apprende, non ci sarebbero feriti. Non è chiaro se la banda sia riuscita a portare via il denaro. Sul posto le forze dell'ordine
Un'azione pianificata nei dettagli, con uomini armati, veicoli incendiati e la strada trasformata in una trappola. È quanto accaduto questa mattina sulla Statale 16, tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, dove un gruppo di rapinatori ha preso di mira un furgone portavalori della società Battistolli. A quanto si apprende, non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.
Un gruppo di almeno 10 persone
Secondo le prime informazioni, a partecipare all'assalto sarebbero state una decina di persone, tutte con il volto travisato e armate. Per costringere il blindato a fermarsi, i banditi hanno utilizzato alcuni mezzi dati alle fiamme, creando uno sbarramento lungo la carreggiata e paralizzando il traffico. Il commando avrebbe quindi cercato di raggiungere il denaro custodito nel portavalori, servendosi di strumenti da taglio ed esplosivi per aprire il compartimento blindato. Resta da chiarire se l'assalto abbia consentito alla banda di prendere il bottino.