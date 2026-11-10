Foggia, assaltato a un portavalori sulla Statale 16: banditi in fuga

L'attacco è avvenuto questa mattina nel tratto tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia. A quanto si apprende, non ci sarebbero feriti. Non è chiaro se la banda sia riuscita a portare via il denaro. Sul posto le forze dell'ordine

Un'azione pianificata nei dettagli, con uomini armati, veicoli incendiati e la strada trasformata in una trappola. È quanto accaduto questa mattina sulla Statale 16, tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, dove un gruppo di rapinatori ha preso di mira un furgone portavalori della società Battistolli. A quanto si apprende, non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.