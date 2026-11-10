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Camorra e appalti, 13 arresti e sequestri tra Napoli e provincia

Cronaca

Indagine su presunte infiltrazioni negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici. Tra i destinatari un alto dirigente regionale e diversi politici

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Nove arresti in carcere e 4 ai domiciliari all'alba nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Napoli (pm Woodcock e Colonna Romano, procuratore aggiunto Ferrigno) su presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia. Tra i destinatari un alto dirigente regionale e diversi politici. L'ordinanza del gip di Napoli è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli. Sequestrata una società. 

Nel mirino i rapporti tra clan e imprenditori

I reati contestati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, turbativa delle gare d'appalto e delle procedure di affidamento, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione aggravata. Per altri 18 indagati sono stati disposti inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo. Al centro dell'indagine i rapporti tra esponenti del clan Veneruso e imprenditori dei settori ambientale e sanitario che, secondo gli inquirenti, avrebbero beneficiato dell'influenza della cosca, contribuendo in cambio al suo sostentamento. Gli accertamenti hanno riguardato appalti e affidamenti nei Comuni di Volla, Casoria, Somma Vesuviana e Cercola, oltre a procedure nel settore sanitario regionale e a presunti accordi corruttivi relativi alla nomina del commissario coordinatore di un centro di servizi per le cooperative. Il gip ha inoltre disposto il sequestro preventivo di una società con sede a Volla. Eseguite anche perquisizioni nei confronti di 22 indagati e di una persona non indagata.

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