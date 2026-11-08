Monopoli, salvata speleologa bloccata a 120 metri di profondità

La donna, appartenente a un gruppo proveniente dal Salento era rimasta bloccata dopo essersi fatta male a una caviglia mentre, con alcuni colleghi, scendeva nella Grotta Rotolo. Le operazioni di recupero, particolarmente complesse per la conformazione della cavità, si sono concentrate nell'abisso Donato Boscia
Si sono concluse con successo dopo tre ore le operazioni di soccorso di una speleologa rimasta bloccata a circa 120 metri di profondità nella Grotta Rotolo, nel Canale di Pirro, a Monopoli, nel Barese. La donna, una 43enne originaria di Copertino (Lecce) e appartenente a un gruppo proveniente dal Salento, si era infortunata a un piede durante un'esplorazione sotterranea, perdendo la possibilità di risalire autonomamente. L'allarme è scattato intorno alle 16 di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bari, con due squadre specializzate nelle tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), insieme ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Puglia. Le operazioni di recupero, particolarmente complesse per la conformazione della cavità, si sono concentrate nell'abisso Donato Boscia, caratterizzato da stretti cunicoli, passaggi verticali e tratti particolarmente impervi.
La donna, affidata ai sanitari del 118, è in buone condizioni
I soccorritori hanno lavorato per circa tre ore, accompagnando la speleologa lungo il percorso di risalita fino all'uscita. Una volta raggiunta la superficie, la donna è stata affidata ai sanitari del 118, presenti con un'ambulanza per le prime valutazioni e le eventuali cure. Nonostante l'infortunio e le ore trascorse nell'ambiente sotterraneo, le sue condizioni di salute sono risultate buone. La Grotta Rotolo è considerata la cavità più profonda della Puglia. L'intervento ha richiesto il coordinamento tra le diverse squadre specialistiche, consentendo di portare a termine il recupero senza gravi conseguenze per la speleologa.