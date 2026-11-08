Monopoli, salvata speleologa bloccata a 120 metri di profondità

Si sono concluse con successo dopo tre ore le operazioni di soccorso di una speleologa rimasta bloccata a circa 120 metri di profondità nella Grotta Rotolo, nel Canale di Pirro, a Monopoli, nel Barese. La donna, una 43enne originaria di Copertino (Lecce) e appartenente a un gruppo proveniente dal Salento, si era infortunata a un piede durante un'esplorazione sotterranea, perdendo la possibilità di risalire autonomamente. L'allarme è scattato intorno alle 16 di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bari, con due squadre specializzate nelle tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), insieme ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Puglia. Le operazioni di recupero, particolarmente complesse per la conformazione della cavità, si sono concentrate nell'abisso Donato Boscia, caratterizzato da stretti cunicoli, passaggi verticali e tratti particolarmente impervi.

La donna, affidata ai sanitari del 118, è in buone condizioni

I soccorritori hanno lavorato per circa tre ore, accompagnando la speleologa lungo il percorso di risalita fino all'uscita. Una volta raggiunta la superficie, la donna è stata affidata ai sanitari del 118, presenti con un'ambulanza per le prime valutazioni e le eventuali cure. Nonostante l'infortunio e le ore trascorse nell'ambiente sotterraneo, le sue condizioni di salute sono risultate buone. La Grotta Rotolo è considerata la cavità più profonda della Puglia. L'intervento ha richiesto il coordinamento tra le diverse squadre specialistiche, consentendo di portare a termine il recupero senza gravi conseguenze per la speleologa.