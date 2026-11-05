Le abitazioni sono destinate a persone che oggi non risiedono in Calabria e che sono disposte a trasferirvi la propria residenza in modo stabile per almeno dieci anni. Gli immobili, di proprietà comunale, saranno ristrutturati interamente a spese della Regione

Case ristrutturate senza costi per i nuovi residenti

Il progetto è stato presentato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha illustrato i dettagli dell'iniziativa attraverso un video pubblicato online. "Venite a vivere in Calabria a zero euro, è quello che diciamo a quelli che vogliono trasferirsi nei borghi calabresi - ha dichiarato il governatore nel video di presentazione del piano -. È un progetto sperimentale ed è in rete nel sito ripopola.regione.calabria.it. Potete scegliere le prime 50 case nei borghi calabresi che abbiamo messo a disposizione di quelli che vogliono spostare la residenza in Calabria. Ristruttureremo queste case a spese della regione, non pagheranno un solo centesimo e avranno la possibilità di stare in queste case per 10 anni, gratuitamente".