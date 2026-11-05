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Cuffiette a auricolari lasciate dai turisti ai Fori Imperiali: rimosse dalle ringhiere

Cronaca
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Al via le operazioni di rimozione degli auricolari utilizzati dai turisti e poi lasciati legati nelle ringhiere accanto ai monumenti storici della capitale. Trattandosi di dispositivi elettronici, fa sapere l'Ama, gli auricolari seguiranno le procedure di recupero, riciclo e smaltimento. Tra le ringhiere  ci sono anche molti lucchetti

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Prima i lucchetti degli innamorati a Ponte Milvio, ora le cuffiette in via dei Fori Imperiali. È questa la nuova moda dei turisti della Capitale: appendere alle ringhiere gli auricolari usati nelle visite guidate e lasciarli come ricordo della loro vacanza nella Città Eterna. C'è chi parla di degrado e di rispetto per un'area archeologica tra le più preziose al mondo. E c'è chi le trovava carine: una specie di installazione spontanea. Sta di fatto che il Comune ha deciso di rimuoverli .

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Liberare le ringhiere dagli auricolari usati

Dopo video virali e accuse di degrado, il Comune di Roma è corso ai ripari ordinando la rimozione di questa nuova versione di souvenir. Questa mattina sono iniziate le operazioni per liberare le ringhiere di via dei Fori Imperiali dalle centinaia di auricolari usati, appesi tra il Foro Romano, il Foro di Cesare e Largo Argentina. 

Video sui social: le accuse di degrado

Si tratta delle cuffiette monouso distribuite ai gruppi durante le visite guidate, quelli che permettono di ascoltare la guida senza dover fare ressa. Al termine del tour, molti li annodano alla recinzione, soprattutto nel tratto davanti al Tempio della Pace. Il risultato è una distesa di fili azzurri, verdi e bianchi, con un cestino a pochi passi. Le immagini hanno fatto il giro dei social, TikTok in testa, fino ad attirare l'attenzione del Campidoglio, che ha chiesto di ripulire.

Approfondimento

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L’intervento del Comune per rimuoverli

Le operazioni, fa sapere Ama, dovrebbero concludersi in giornata. Trattandosi di dispositivi elettronici, gli auricolari seguiranno le procedure di recupero, riciclo e smaltimento. Tra le ringhiere, però, c'erano anche molti lucchetti. Non si può escludere allora che anche le cuffiette siano state lasciate dai turisti come pegno d'amore, versione 2.0 del rito di Ponte Milvio. Sul tema il dibattito si è diviso.

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