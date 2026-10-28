Terremoto oggi, nuovo sciame sismico nel Mar Tirreno meridionale

Nuova serie di scosse di terremoto oggi mercoledì 28 ottobre nel Tirreno Meridionale. Sono giorni ormai che la terra trema in quella zona. Dall’una di questa notte si sono verificate sette scosse, la più forte di magnitudo 3.4 alle 3.29 si legge sul sito dell’Ingv.

Scosse sempre in mare

L'infinito sciame sismico nel Tirreno meridionale, quindi, continua dopo le forti scosse di venerdì scorso, quando si è registrata una scossa magnitudo fino a 5.5, avvertita tra le province di Palermo e Messina, Eolie comprese. Stanotte l'Ingv ha registrato altre scosse sempre in mare, a una profondità ra 9 e 10 km.