Zagabria, scoppia il caso-stadio: due interrogazioni parlamentari

Cosa è successo

Il giornalista e presidente della Fondazione "La Biennale di Venezia" aveva spiegato come il concorso internazionale di architettura bandito per ristrutturare lo stadio Maksimir (campo da gioco per la Dinamo Zagabria e per la nazionale croata) era stato vinto da VG13, studio di architettura con sede a Milano fondato dal riminese Tommaso Fantini e dal savonese Alberto Rossi: vittoria ottenuta all'unanimità dalla giuria di architetti, tecnici, sindaci e ministri. Nonostante questo, il governo di Zagabria aveva annunciato di voler procedere all'annullamento e il ministero dell'Economia, dopo pochi giorni dall'esito della gara, aveva presentato un ricorso in cui si contestavano mancanze del progetto vincitore sia sul piano tecnico che estetico. Buttafuoco scriveva quindi: "Forse il governo croato dice no perché il progetto vincitore è italiano? [...] Si sa, specie di questi tempi – e da queste parti – escludere qualcuno in ragione della propria nazionalità, impedire perfino l’espressione artistica o sportiva in conseguenza di una cittadinanza è pratica diffusa".