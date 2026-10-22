Uno stadio croato, due architetti italiani e il ricorso "di Stato"

Un italiano vince un concorso fuori dall’Italia ma proprio perché italiano gli viene detto no. Il silenziato caso è quello del concorso internazionale di architettura bandito per ristrutturare lo stadio Maksimir, crasi del nome del grande vescovo Maksimilijan e di Mir (pace), campo da gioco per la Dinamo Zagabria e della nazionale di calcio a scacchi bianchi e rossi guidata da capitan Modric