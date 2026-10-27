Piantedosi: "Sugli scontri non è finita, attenzione alta per venerdì"

Lo ha detto il ministro dell'Interno, dal palco della convention di Sud chiama Nord e Sindaci d'Italia, soffermandosi sui rischi di nuovi disordini: "Mi voglio preoccupare del fatto che non è finita lì, che dobbiamo mantenere alta l'attenzione anche nei prossimi fine settimana" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Non scende l'attenzione delle istituzioni sulla possibilità che nei prossimi fine settimana si verifichino altri momenti di tensione durante le manifestazioni organizzate. "Mi voglio preoccupare del fatto che non è finita lì, che dobbiamo mantenere alta l'attenzione anche nei prossimi fine settimana", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dal palco della convention di Sud chiama Nord e Sindaci d'Italia, soffermandosi sui rischi di nuovi disordini. Lo sciopero generale di venerdì 30 "Avremo un prossimo appuntamento il 30, che è venerdì prossimo", prosegue il ministro. "C'è uno sciopero generale rispetto al quale io mi sento di dire che non farei delle commistioni inappropriate, perché abbiamo visto che c'è una tendenza delle organizzazioni storiche ufficiali a tenersi differenziati un po' da questi movimenti. Quindi non ho motivo di ritenere che l'organizzazione sindacale di base che ha proclamato questo sciopero possa avere delle tentazioni di utilizzare queste frange di giovani per fare qualcosa che non ha nulla a che vedere con le rivendicazioni che pongono in campo", ha evidenziato.

"Indagini sui disordini svelano un mondo di contatti" "L'analisi dei documenti d'indagine sta disvelando un mondo di contatti: adesso tutto è incentrato sulla figura di questo soggetto", Youssef Siher, "che è stato trovato che faceva quest'opera di richiamo all'appello, ma l'analisi dei documenti d'indagine sta disvelando un mondo di contatti", aggiunge ancora il capo del Viminale. "Quindi c'è da vedere che cosa c'era dietro, se ci possono essere altri collegamenti, altre persone che possono essere in giro per l'Italia, nel mondo, che possano avere interesse a riproporre quel tipo di chiamata all'appello", ha proseguito Piantedosi.