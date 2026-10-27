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El Shaarawy e Ludovica Pagani genitori: l'annuncio per il compleanno del calciatore

Cronaca
Foto Instagram El Shaarawy e Ludovica Pagani

La notizia è arrivata tramite un post su Instagram con fotografie e l'ecografia del bambino. L'annuncio arriva a sei mesi dal matrimonio celebrato a Roma e dai successivi festeggiamenti a Frascati

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Giornata speciale per il calciatore Stephan El Shaarawy, che nel giorno del suo 34esimo compleanno ha condiviso una notizia importante. L'attaccante del Genoa e l'influencer Ludovica Pagani hanno annunciato sui social si essere in attesa del loro primo figlio.

L'annuncio su Instagram

La coppia ha scelto Instagram per condividere la notizia, pubblicando una serie di scatti che raccontano la loro felicità. Nelle immagini El Shaarawy abbraccia la moglie e le accarezza il pancione, mentre in alcuni scatti compare anche l'ecografia del bambino. Ad accompagnare la foto una dedica carica di emozione: "Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest'anno il regalo più grande non è qualcosa che possa scartare ma qualcuno che non vediamo l'ora di abbracciare".

Sei mesi dopo il matrimonio

L'annuncio arriva a sei mesi dalle nozze della coppia. I due si erano sposati il 27 maggio a Roma, celebrando poi il loro amore con una grande festa il 27 giugno a Frascati.

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