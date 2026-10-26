Le rivendicazioni dei conducenti sono chiare e poggiano sulla richiesta di un incremento del credito d'imposta, una misura definita dai rappresentanti di Federtaxi Cisal come facilmente praticabile ma ridotta ormai ai minimi termini negli ultimi anni. Le associazioni denunciano un aumento dei costi di gestione compreso tra il 25% e il 30% dall'inizio della crisi. Oltre al consolidamento del credito fiscale, sul tavolo ci sono le richieste per l'istituzione di un fondo di compensazione straordinario e l'estensione del gasolio professionale, sebbene quest'ultima misura risulti parziale dato che la flotta dei taxi è ormai composta prevalentemente da veicoli ibridi, elettrici o a benzina.