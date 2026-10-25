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Sassari, minorenne accoltellato nella notte: arrestato 19enne

Cronaca
©Ansa

Una rissa scoppiata in un locale notturno: un 17enne è rimasto a terra colpito da una o più coltellate al torace. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per salvargli la vita. L’arrestato è accusato di tentato omicidio 

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Un minorenne è stato accoltellato nella notte a Sassari, ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per salvargli la vita. La polizia ha arrestato il presunto aggressore: è Alessio Tonzanu, 19 anni, di Sorso, già arrestato nell'estate 2025 per il tentato omicidio di Francesco Sircana, colpito con dieci coltellate a Sennori durante i festeggiamenti per San Giovanni Battista.

L’aggressione

L'aggressione della scorsa notte è avvenuta nei pressi del locale notturno "Le Iene", in via Palmaera: secondo le prime informazioni è scoppiata una rissa e un 17enne è rimasto a terra colpito da una o più coltellate al torace. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico salvavita. L'arrestato, difeso dall'avvocato, Gianluigi Poddighe, è trattenuto in questura con l'accusa di tentato omicidio.

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