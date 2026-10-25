Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, spaccia cocaina ma in realtà è sale da cucina: pusher arrestato

Cronaca
©Ansa

 Vittima del raggiro un turista tedesco che aveva pagato 40 euro al pusher per avere la droga. Carabinieri arrestano 36enne per truffa

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

 Era convinto di aver acquistato una bustina di cocaina ed invece era solo sale. Turista tedesco nelle mani di un pusher-truffatore a Napoli. E' accaduto nel centro della città, la scorsa notte. I carabinieri della compagnia Napoli Centro stavano effettuando controlli nelle zone della movida quando un 36enne ha catturato la loro attenzione. Aveva appena ceduto ad un turista tedesco una bustina di polvere bianca, intascate le banconote continuava a guardarsi attorno. I militari in abiti civili hanno bloccato cliente e spacciatore.

Con 40 euro il cittadino tedesco aveva comprato sale da cucina

 Analizzando col narcotest la sostanza che era stata appena spacciata arriva la sorpresa dei militari ma soprattutto del turista: con 40 euro il cittadino tedesco aveva comprato sale da cucina. Il 36enne è stato denunciato per truffa. Durante il servizio, altri 4 assuntori di droga sono stati sanzionati. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada e ispezioni in alcune attività commerciali.

Manifestazioni

Approfondimento

Proteste e cortei in tutta Italia, tensioni da Torino a Roma. FOTO

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

L'ondata di manifestazioni che ha attraversato l'Italia nella giornata di ieri è la protagonista...

6 foto

Cortei nelle piazze, 5mila identificati e 371 fermi: 110 minori

live Cronaca

Città blindate, 9 persone arrestate, tensioni e scontri in diverse piazze in una giornata calda...

Proteste, tensioni a Torino, Bologna e Roma. Fermati in 371

Cronaca

In varie città d'Italia si sono svolti cortei, e in alcuni casi si sono registrati momenti di...

Proteste

Proteste, fermato l'ideatore della pagina Movimento 17 ottobre

Cronaca

Su disposizione della Procura di Milano, è stato fermato Youssef Siher, il ricercatore 30enne...

Piantedosi: "Isolati violenti, no spazio per chi agisce nell'impunità"

Cronaca

"Il messaggio deve arrivare forte e chiaro: la libertà di manifestare è un diritto prezioso...

Cronaca: i più letti