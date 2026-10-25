Era convinto di aver acquistato una bustina di cocaina ed invece era solo sale. Turista tedesco nelle mani di un pusher-truffatore a Napoli. E' accaduto nel centro della città, la scorsa notte. I carabinieri della compagnia Napoli Centro stavano effettuando controlli nelle zone della movida quando un 36enne ha catturato la loro attenzione. Aveva appena ceduto ad un turista tedesco una bustina di polvere bianca, intascate le banconote continuava a guardarsi attorno. I militari in abiti civili hanno bloccato cliente e spacciatore.