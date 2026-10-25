Vittima del raggiro un turista tedesco che aveva pagato 40 euro al pusher per avere la droga. Carabinieri arrestano 36enne per truffa
Era convinto di aver acquistato una bustina di cocaina ed invece era solo sale. Turista tedesco nelle mani di un pusher-truffatore a Napoli. E' accaduto nel centro della città, la scorsa notte. I carabinieri della compagnia Napoli Centro stavano effettuando controlli nelle zone della movida quando un 36enne ha catturato la loro attenzione. Aveva appena ceduto ad un turista tedesco una bustina di polvere bianca, intascate le banconote continuava a guardarsi attorno. I militari in abiti civili hanno bloccato cliente e spacciatore.
Con 40 euro il cittadino tedesco aveva comprato sale da cucina
Analizzando col narcotest la sostanza che era stata appena spacciata arriva la sorpresa dei militari ma soprattutto del turista: con 40 euro il cittadino tedesco aveva comprato sale da cucina. Il 36enne è stato denunciato per truffa. Durante il servizio, altri 4 assuntori di droga sono stati sanzionati. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada e ispezioni in alcune attività commerciali.