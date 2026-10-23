Anello trovato nei bagni della Camera dalla deputata Matone, restituito alla proprietariaCronaca
Rivenuto in un bagno della Camera dalla deputata Simonetta Matone, il prezioso gioiello è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. “Il mio gesto è una cosa normale, ho fatto il magistrato tutta la vita forse questo fa la differenza”, aveva detto Matone. Successivamente la proprietaria dell'anello, che secondo quanto si apprende non sarebbe una deputata, si è recata negli uffici di Montecitorio per ritirarlo
Un prezioso anello con tre brillanti, rivenuto in un bagno della Camera dalla deputata Simonetta Matone, è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. Nelle scorse ore infatti la parlamentare della Lega aveva trovato e consegnato il gioiello agli assistenti che lo avevano riposto per sicurezza in una cassaforte. “Il mio gesto è una cosa normale, ho fatto il magistrato tutta la vita forse questo fa la differenza”, aveva detto Matone. Successivamente la proprietaria dell'anello, che secondo quanto si apprende non sarebbe una deputata, si è recata negli uffici di Montecitorio per ritirarlo.
Il ritrovamento della deputata Matone
"Nel bagno all'inizio non lo avevo visto”, ha raccontato Matone. “Era questa cosa bellissima, un anello con un brillante quadrato al centro e due laterali su una base di oro bianco", ha aggiunto. A quel punto, prosegue le deputata della Lega, "ho fatto il verbale e l'ho consegnato ai commessi che hanno chiamato il responsabile sicurezza che l'ha preso in consegna per metterlo in cassaforte". “Quella toilette viene usata anche da chi arriva ospite della Camera dalla galleria dei presidenti", ha precisato ancora la parlamentare.