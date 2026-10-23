Rivenuto in un bagno della Camera dalla deputata Simonetta Matone, il prezioso gioiello è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. “Il mio gesto è una cosa normale, ho fatto il magistrato tutta la vita forse questo fa la differenza”, aveva detto Matone. Successivamente la proprietaria dell'anello, che secondo quanto si apprende non sarebbe una deputata, si è recata negli uffici di Montecitorio per ritirarlo

Un prezioso anello con tre brillanti, rivenuto in un bagno della Camera dalla deputata Simonetta Matone, è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. Nelle scorse ore infatti la parlamentare della Lega aveva trovato e consegnato il gioiello agli assistenti che lo avevano riposto per sicurezza in una cassaforte. “Il mio gesto è una cosa normale, ho fatto il magistrato tutta la vita forse questo fa la differenza”, aveva detto Matone. Successivamente la proprietaria dell'anello, che secondo quanto si apprende non sarebbe una deputata, si è recata negli uffici di Montecitorio per ritirarlo.