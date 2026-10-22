Denunciato per una presunta aggressione avvenuta fuori da una discoteca di Milano. Nuovi guai in vista per Fedez dopo l’esposto presentato alla Procura da quattro giovani che la sera di venerdì 16 ottobre sarebbero stati aggrediti dopo un diverbio e, secondo il loro racconto, “per avergli chiesto un selfie”. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino, visto che i 4 giovani sono tutti originari di Padova ma avevano deciso di trascorrere una serata in un locale della movida milanese per festeggiare un amico in partenza per l'Australia.

La denuncia con i video della serata

Due fratelli padovani di 19 e 21 anni si sarebbero avvicinati al cantante, mentre un amico riprendeva la scena col cellulare. La situazione sarebbe però degenerata, anche con l’intervento delle guardie del corpo di Fedez. Sul posto è intervenuta la polizia e una ambulanza. Il 19enne svenuto è stato trasportato al Maggiore Policlinico, dove è stato dimesso con una prognosi di 4 giorni. Anche il fratello è finito al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di tre giorni. Un paio di giorni di prognosi per gli altri due amici, che il giorno dopo si sono fatti visitare in un ospedale di Padova. I legali dei ragazzi, gli avvocati Alberto Berardi, Giuseppe Lombardino e Paolo Tabasso del foro di Padova, hanno allegato alle 12 pagine della denuncia i video della serata.