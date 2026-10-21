Morto Piero Lusso, il disegnatore dei fumetti di Lupo Alberto: aveva 67 anniCronaca
Noto per il suo lavoro sulle storie di Lupo Alberto e Cattivik, lo sceneggiatore era malato da tempo. I funerali si svolgeranno giovedì, alle 10, nella chiesa di San Giovanni Battista a Bra, in provincia di Cuneo. Il suo lavoro ha attraversato diversi ambiti, dalla scrittura alla colorazione, fino ai progetti editoriali dedicati al mondo del fumetto
L'autore di fumetti Piero Lusso è morto all'età di 67 anni. Noto per il suo lavoro sulle storie di Lupo Alberto e Cattivik, lo sceneggiatore era malato da tempo. I funerali si svolgeranno giovedì, alle 10, nella chiesa di San Giovanni Battista a Bra, in provincia di Cuneo. Nel corso della sua carriera ha collaborato alle storie del celebre lupo blu creato da Silver, contribuendo anche alle sceneggiature della serie televisiva animata. Il suo lavoro ha attraversato diversi ambiti, dalla scrittura alla colorazione, fino ai progetti editoriali dedicati al mondo del fumetto.
Addio a Piero Lusso
Nato il 3 dicembre 1958, Lusso aveva intrapreso inizialmente un percorso di studi tecnici, specializzandosi come disegnatore meccanico, prima di dedicarsi all'attività artistica. Tra le sue prime esperienze figurano collaborazioni con pubblicazioni locali e con Slow Food, per cui realizzò una serie di acquerelli dedicati ai territori vitivinicoli italiani. Il suo percorso nel fumetti si sviluppò attraverso il lavoro per riviste, tra cui Totem. Passaggio importante avvenne negli anni Novanta dopo l'incontro con Giorgio Sommacal, disegnatore che lo mise in contatto con Silver, l'autore di Lupo Alberto. Da quel momento, il disegnatore piemontese iniziò a collaborare alle storie di Cattivik, personaggio ideato da Bonvi, lavorando come sceneggiatore e colorista, per poi entrare anche nel gruppo di autori impegnati sulle avventure del celebre lupo blu. Nel corso della sua carriera, ha lavorato anche alle sceneggiature della serie televisiva animata di Lupo Alberto.