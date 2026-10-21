Noto per il suo lavoro sulle storie di Lupo Alberto e Cattivik, lo sceneggiatore era malato da tempo. I funerali si svolgeranno giovedì, alle 10, nella chiesa di San Giovanni Battista a Bra, in provincia di Cuneo. Il suo lavoro ha attraversato diversi ambiti, dalla scrittura alla colorazione, fino ai progetti editoriali dedicati al mondo del fumetto

L'autore di fumetti Piero Lusso è morto all'età di 67 anni. Noto per il suo lavoro sulle storie di Lupo Alberto e Cattivik, lo sceneggiatore era malato da tempo. I funerali si svolgeranno giovedì, alle 10, nella chiesa di San Giovanni Battista a Bra, in provincia di Cuneo. Nel corso della sua carriera ha collaborato alle storie del celebre lupo blu creato da Silver, contribuendo anche alle sceneggiature della serie televisiva animata. Il suo lavoro ha attraversato diversi ambiti, dalla scrittura alla colorazione, fino ai progetti editoriali dedicati al mondo del fumetto.