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Cronaca

Dalla Cina al porto di Genova: la sfida al monopolio della grafite

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini

Tra dipendenza estera, riscoperta dei giacimenti nazionali e nuove tecnologie: così un brevetto nato tra Duferco, BeDimensional e Medov punta a proteggere i porti italiani e a dimostrare la forza dell'ingegneria del Paese

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