Femminicidio Jhoanna Quintanilla a Milano, ergastolo per il compagno

La donna di 40 anni è stata uccisa il 25 gennaio 2025 all'interno del monolocale in cui la coppia viveva, in piazza dei Daini in zona Bicocca. Pablo Gonzalez Rivas, con la sentenza della Corte d’Assise di Milano, è stato considerato colpevole di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Condanna all’ergastolo per Pablo Gonzalez Rivas, l’uomo accusato di aver ucciso e gettato nel fiume la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla. L’uomo, 50 anni, è stato considerato colpevole di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. La vittima, 40enne che lavorava come baby sitter a Milano, è stata colpita a morte il 25 gennaio 2025 all'interno del monolocale in cui la coppia viveva, in piazza dei Daini in zona Bicocca. La sentenza è arrivata questa mattina dai giudici della Corte d’Assise di Milano, presieduta da Antonella Bertoja.

La sentenza Con la condanna all'ergastolo, la Corte d'Assise ha accolto la richiesta della pm Alessia Menegazzo, titolare dell'indagine dei carabinieri. La pm, assieme alla responsabile del pool che si occupa anche dei femminicidi, Letizia Mannella, ha anche disposto che l'uomo, già in carcere dal febbraio dell'anno scorso, versi una provvisionale di 50 mila euro per ciascuno dei parenti che si sono costituiti parte civile in attesa del giudizio in sede civile. Le motivazioni dei giudici saranno depositate in 60 giorni.

Amiche in aula: “Stop femminicidi” Quando i giudici hanno pronunciato la sentenza di ergastolo, in aula si sono sollevati applausi e lacrime. Presenti anche le amiche della donna che hanno mostrato alcuni cartelli con il volto sorridente di Jhoanna e la scritta “Stop femminicidio”. "È la condanna giusta, non solo per lei ma per tutte le donne che non meritano di essere uccise”, ha commentato una delle amiche della vittima. “Mi dispiace che lui non sia qui, in quest'aula, a sentire la sua condanna. Lui pensava che non avesse amiche, invece, noi siamo qui, siamo una comunità e siamo qui per dire che le donne non si toccano neanche con un dito". Leggi anche Corpo nell’Adda, ipotesi sia quello della baby-sitter uccisa a Milano