Proteste studenti in Italia, scuole occupate da Firenze a Roma

Nella nota, gli studenti fiorentini ricordano i "tagli al sistema scolastico per circa 620 milioni di euro nel triennio 2026-2028", con conseguenze "evidenti e dirette" su sicurezza e qualità dell'istruzione. E ancora, "aule che si allagano ogni volta che piove, l'assenza o l'inadeguatezza dei materiali scolastici, le infestazioni di insetti, ratti e muffa negli istituti, che mettono a repentaglio l'igiene e a rischio la salute di chi vive la scuola, le tubature malfunzionanti, i termosifoni e i sistemi di raffreddamento mancanti o danneggiati, la precarietà dei docenti e la carenza di personale, l'inaccessibilità degli edifici per persone con disabilità, e le strutture fatiscenti che cadono a pezzi".