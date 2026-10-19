Omicidio Saman Abbas, a processo il padre per il matrimonio forzato

Shabbar Abbas è imputato per l'induzione al matrimonio della figlia, sparita tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara e ritrovata sepolta in un casolare un anno e mezzo dopo. L'ipotesi di reato è che la famiglia volesse far sposare alla giovane, contro la sua volontà, un parente in Pakistan

È iniziato a Reggio Emilia il processo a Shabbar Abbas, il padre di Saman Abbas, sparita nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 da Novellara e ritrovata sepolta in un casolare vicino a casa dei genitori un anno e mezzo dopo. Il procedimento riguarda l'induzione al matrimonio della figlia. L'ipotesi di reato è che la famiglia volesse far sposare alla giovane, contro la sua volontà, un parente in Pakistan. Per l'omicidio di Saman sono già stati condannati all'ergastolo in Cassazione oltre al padre, anche la madre di Saman, Nazia Shaheen, i cugini Ikram Ijaz e Noman Hulaq e a 22 anni lo zio, Danish Hasnain.