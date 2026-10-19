Durante un controllo, gli agenti della polizia locale hanno notato che il conducente, un 40enne italiano, presentava evidenti segni di alterazione psicofisica. L'uomo al quale è stata ritirata la patente, è stato denunciato

Un autista è subito il ritiro della patente e una denuncia dalla polizia locale di Ciampino dopo esser stato trovato positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Doveva guidare un autobus con a bordo bambini delle elementari per una gita scolastica. Gli agenti - coordinati dal comandante Roberto Antonelli – durante un controllo hanno notato che il conducente, un 40enne italiano, presentava evidenti segni di alterazione psicofisica. I dovuti accertamenti hanno confermato la positività alla cocaina e il tasso alcolemico eccessivo. L'episodio è accaduto a Ciampino sabato scorso, ma lo racconta oggi il Messaggero.