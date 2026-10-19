Autista bus trovato positivo a cocaina e alcol, doveva guidare il pullman per gita scuolaCronaca
Durante un controllo, gli agenti della polizia locale hanno notato che il conducente, un 40enne italiano, presentava evidenti segni di alterazione psicofisica. L'uomo al quale è stata ritirata la patente, è stato denunciato
Un autista è subito il ritiro della patente e una denuncia dalla polizia locale di Ciampino dopo esser stato trovato positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Doveva guidare un autobus con a bordo bambini delle elementari per una gita scolastica. Gli agenti - coordinati dal comandante Roberto Antonelli – durante un controllo hanno notato che il conducente, un 40enne italiano, presentava evidenti segni di alterazione psicofisica. I dovuti accertamenti hanno confermato la positività alla cocaina e il tasso alcolemico eccessivo. L'episodio è accaduto a Ciampino sabato scorso, ma lo racconta oggi il Messaggero.
Verifica preventiva degli autobus destinati alle gite d’istruzione
Il comando della polizia locale di Ciampino, è stato precisato in una nota, "offre agli istituti scolastici del territorio un servizio di fondamentale importanza: la possibilità di richiedere, a titolo gratuito, la verifica preventiva degli autobus destinati alle gite d’istruzione. Questo rigoroso protocollo, eseguito con regolarità dal comando, non si limita al solo accertamento dei requisiti tecnici e documentali dei veicoli, ma prevede un focus specifico e prioritario sulle condizioni psicofisiche e sull’idoneità dei conducenti professionali".