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Autista bus trovato positivo a cocaina e alcol, doveva guidare il pullman per gita scuola

Cronaca
©Getty

Durante un controllo, gli agenti della polizia locale hanno notato che il conducente, un 40enne italiano, presentava evidenti segni di alterazione psicofisica. L'uomo al quale è stata ritirata la patente, è stato denunciato

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Un autista è subito il ritiro della patente e una denuncia dalla polizia locale di Ciampino dopo esser stato trovato positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Doveva guidare un autobus con a bordo bambini delle elementari per una gita scolastica. Gli agenti - coordinati dal comandante Roberto Antonelli – durante un controllo hanno notato che il conducente, un 40enne italiano, presentava evidenti segni di alterazione psicofisica. I dovuti accertamenti hanno confermato la positività alla cocaina e il tasso alcolemico eccessivo. L'episodio è accaduto a Ciampino sabato scorso, ma lo racconta oggi il Messaggero

Verifica preventiva degli autobus destinati alle gite d’istruzione

Il comando della polizia locale di Ciampino, è stato precisato in una nota, "offre agli istituti scolastici del territorio un servizio di fondamentale importanza: la possibilità di richiedere, a titolo gratuito, la verifica preventiva degli autobus destinati alle gite d’istruzione. Questo rigoroso protocollo, eseguito con regolarità dal comando, non si limita al solo accertamento dei requisiti tecnici e documentali dei veicoli, ma prevede un focus specifico e prioritario sulle condizioni psicofisiche e sull’idoneità dei conducenti professionali".



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