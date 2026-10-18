Roma, anziano spara alla moglie con una pistola poi si toglie la vita

Il caso di omicidio suicidio è avvenuto un appartamento situato in via dei Colli Portuensi. Secondo le prime ipotesi, sembra che la donna uccisa fosse malata. L'allarme è stato dato dal figlio della coppia

Un caso di omicidio suicidio si è verificato oggi, 18 ottobre, a Roma. E' accaduto in un appartamento situato in via dei Colli Portuensi, nella Capitale. In base a quella che è una iniziale ricostruzione della polizia, un 88enne avrebbe ucciso la moglie a colpi di pistola per poi togliersi la vita con la stessa arma.

L'allarme e le indagini

A dare l'allarme è stato il figlio della coppia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e della polizia scientifica. Gli inquirenti sono al lavoro per approfondire quali siano state le cause alla base del gesto. Dalle prime informazioni pare che l'anziana morta fosse malata.