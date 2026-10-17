La donna, una cittadina statunitense di 36 anni, si trovava in vacanza con la famiglia quando è scivolata in un punto esposto del sentiero. L'allarme è stato lanciato da alcuni escursionisti che hanno assistito alla caduta. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elisoccorso

L’intervento dei soccorsi

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando alcuni escursionisti che hanno assistito alla caduta hanno chiamato il 112. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la stazione di competenza Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Intorno alle 12.30, il tecnico di elisoccorso ha portato sul posto il personale sanitario, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. I familiari sono stati trasportati in elicottero a Canazei, dove è stata successivamente trasferita anche la salma, affidata ai Carabinieri.