Addio a Servio Erede, l'avvocato dei grandi affari

Il decano del diritto commerciale italiano è morto a Genova, dove era ricoverato dopo una caduta accidentale nella sua abitazione. Nato a Firenze nel 1940, ha costruito una carriera ultracinquantennale tra le più importanti operazioni societarie e finanziarie del Paese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto nella notte a 86 anni Sergio Erede, l'avvocato dei grandi affari. Nella sua lunga storia professionale ha seguito partite come la scalata a Telecom ed è stato vicino a figure di primo piano delle maggiori famiglie imprenditoriali italiane. Da quanto si apprende il decesso è avvenuto a Genova in ospedale, dove Erede era stato portato dopo una caduta accidentale nella sua casa nella città ligure.



La fondazione del suo studio nel 1969 Erede, nato nel 1940 a Firenze, è considerato un decano del diritto commerciale italiano. Laureatosi con 110 e lode nel 1962 all'Università statale di Milano e dopo aver conseguito un Master of Laws alla Harvard Law School nel 1964, ha iniziato ad esercitare la professione forense nel 1967 affermandosi negli anni come uno dei più importanti avvocati d'affari del nostro Paese. Nel 1969 ha fondato lo studio Erede Bianchi, poi diventato Erede e Associati nel 1995, noto per la sua attività in materia di fusioni e acquisizioni, mercato dei capitali e relativo contenzioso. Nel 1999 ha fondato, insieme con Franco Bonelli e Aurelio Pappalardo, lo studio legale Bonelli Erede Pappalardo, divenuto poi Bonelli Erede.

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