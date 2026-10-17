Non rientra da passeggiata nel Vicentino, donna 65enne trovata morta

La vittima, originaria di Mirano, si trovava nella propria casa di villeggiatura in località Madonna del Buso. Intorno alle 17.30 di ieri, 16 ottobre, era uscita per una passeggiata senza più fare ritorno: intorno alle 20 è scattato l’allarme e il corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina
È stata ritrovata senza vita la donna di cui non si avevano notizie da ieri pomeriggio nel Vicentino. La vittima aveva 65 anni ed era originaria di Mirano. Intorno alle 17.30 del 16 ottobre era uscita dalla propria abitazione di villeggiatura in località Madonna del Buso per fare una passeggiata ma ore dopo non era ancora tornata. Intorno alle 20 è scattato l’allarme: sono subito partite le ricerche, continuate nella notte e riprese alle prime luci dell’alba. Il corpo senza vita della 65enne è stato ritrovato questa mattina intorno alle 9.15 a tre chilometri di distanza dall’abitazione. La donna era uscita dalla sterrata percorrendo un prato ed era scivolata da un salto di roccia.
Le ricerche
Per le ricerche si sono attivate le squadre del Soccorso alpino dei Sette Comuni, vigili del fuoco e carabinieri forestali. Questa mattina si sono unite nuove squadre: una cinquantina i soccorritori della XI Delegazione Prealpi Venete con 8 unità cinofile del Cnsas, i dronisti della II Delegazione Dolomiti Bellunesi e il Centro mobile di coordinamento, il Soccorso alpino della Guardia di finanza con due unità cinofile, vigili del fuoco con squadre e mezzi, carabinieri forestali. Attivata anche la Polizia di Stato per un eventuale sorvolo dell'elicottero che, però, non è stato necessario. Il ritrovamento è avvenuto grazie a una squadra che si stava muovendo con un'unità cinofila. La salma è stata posta su una barella e trasportata sulla strada, dove era presente un'ambulanza.