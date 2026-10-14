L'Ospedale delle Bambole che ricuce ricordi e storie da tramandare

Dal portafortuna di Franca Valeri ai pupazzi azzannati dai cani, a Napoli una bottega ripara giocattoli e ricuce ricordi. Da cinque generazioni, la famiglia Grassi difende un’idea semplice e rivoluzionaria: non tutto ciò che si rompe deve essere buttato. Perché, qualche volta, per aiutare un bambino a stare meglio bisogna prima aggiustare la sua vecchia bambola