Napoli, evade dopo permesso per battesimo figlia: ritrovato in armadio

Detenuto nel carcere di Ariano Irpino lo scorso 16 settembre, un 22enne aveva ottenuto un permesso premio per partecipare al battesimo della figlia. Da quel giorno però è sparito, non è più tornato in cella. I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania non hanno mai smesso di cercarlo e, ieri sera, l'hanno trovato nell'abitazione della madre, in piazza Mercato, chiuso dentro un armadio.

Dovrà scontare una pena di 3 mesi e 2 giorni di reclusione

Quando hanno bussato, la porta non è mai stata aperta e i militari sono stati costretti a entrare da un balcone. Impossibilitato a fuggire da porte o finestre - lo stabile era stato circondato - il 22enne si è nascosto in un armadio ma è stato scovato e riportato in carcere. Dovrà scontare una pena di 3 mesi e 2 giorni di reclusione.