Desenzano del Garda, sospesi 2 carabinieri: "Rubavano in servizio"

Sono entrambi indagati: avrebbero commesso furti durante controlli e sopralluoghi. Una ventina gli episodi contestati

Due carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda sono indagati dalla Procura di Brescia con l'accusa di aver commesso furti durante il servizio. I due militari, entrambi sospesi, sono stati sottoposti a perquisizioni giovedì scorso, nell'ambito di un'indagine partita dagli accertamenti condotti dagli stessi colleghi. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale Bresciaoggi che ne ha dato notizia, i due militari avrebbero commesso furti durante controlli e sopralluoghi. Una ventina gli episodi contestati, che sarebbero avvenuti nella zona in cui i militari prestavano servizio.