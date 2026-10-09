Sciopero Atm Milano, stop metro, bus e tram: orari e fasce di garanzia

Per la giornata di oggi, 9 ottobre, è stato indetto uno sciopero del personale di Atm che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione di metropolitane, autobus e tram. Le linee del trasporto pubblico milanese potrebbero quindi non essere garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio

Giornata nera per chi si sposta con i mezzi pubblici a Milano. Per la giornata di oggi, 9 ottobre, è stato indetto uno sciopero del personale di Atm che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione di metropolitane, autobus e tram. A causa dell'astensione, proclamata dai sindacati AL Cobas e Confial Trasporti, alcune corse potrebbero essere cancellate o subire modifiche nelle fasce orarie interessate dalla protesta. Le linee del trasporto pubblico milanese potrebbero quindi non essere garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Gli orari dello sciopero

La giornata di sciopero del servizio Atm è organizzata secondo queste fasce:

Prima delle 8.45: Servizio nella fascia di garanzia.

Servizio nella fascia di garanzia. Dalle 8.45 alle 15: Possibili interruzioni e riduzioni del servizio.

Possibili interruzioni e riduzioni del servizio. Dalle 15 alle 18: Servizio nella fascia di garanzia.

Servizio nella fascia di garanzia. Dopo le 18: Possibili disagi fino alla conclusione del servizio.

Nelle fasce di garanzia il servizio sarà assicurato secondo le modalità previste per il trasporto pubblico locale. Al di fuori di questi intervalli, la circolazione potrebbe invece risentire dell'adesione allo sciopero da parte del personale.

Lo sciopero Atm

Tra le motivazioni dello sciopero, indicate da AL Cobas, c'è l'opposizione ai processi di liberalizzazione, privatizzazione e finanziarizzazione dei servizi, oltre alle questioni relative alla pulizia dei mezzi, alla sicurezza dei lavoratori e alle aggressioni. Il sindacato segnala anche richieste legate alla fruizione delle ferie, alla trasformazione dei contratti part-time in full-time, agli indumenti da lavoro e a un aumento retributivo di 150 euro netti. Confial Trasporti sottolinea invece l'adeguamento degli impianti per agevolare le persone non vedenti, il trattamento economico e fiscale di alcuni istituti aziendali, l'assegnazione degli alloggi ai dipendenti e le modalità di organizzazione dei turni del personale di guida.