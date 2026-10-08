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Giornate Fai d'Autunno 2026 a Torino, i luoghi aperti da visitare

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Sabato 10 e domenica 11 ottobre, si potrà eccezionalmente visitare la Bolla, sul tetto del Lingotto, l'iconica sala convegni in acciaio e vetro realizzata da Renzo Piano nel 1994 sulla manica sud dell'edifici. Gli altri luoghi aperti in città

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Anche a Torino tornano le Giornate Fai d'Autunno, dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico in 350 città d'Italia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, si potrà eccezionalmente visitare la Bolla, sul tetto del Lingotto, l'iconica sala convegni in acciaio e vetro realizzata da Renzo Piano nel 1994 sulla manica sud dell'edificio, che si staglia accanto alla celebre piattaforma di atterraggio per elicotteri, con un punto di vista unico sulle Alpi e sullo skyline torinese. Amata da Gianni Agnelli, nel 1996 ospitò il Consiglio Europeo con quindici capi di Stato. "Aprire al pubblico la Bolla è un sogno che si avvera. Il nostro obiettivo è portare più persone possibile a visitare questo luogo meraviglioso", ha spiegato Anna Lidia Goria, capo delegazione Fai Torino, in un incontro alla Pinacoteca Agnelli per illustrare il programma delle Giornate.

Novanta aperture straordinarie in Piemonte e Valle d'Aosta

A Torino si potranno anche visitare l'Heritage Hub di Stellantis, all'interno degli impianti della gigantesca fabbrica di Mirafiori, e la Villa La Tesoriera. Nella provincia saranno aperte al pubblico la Fabbrica della Felicità Leone 1857 e il Sacro Monte di Belmonte a Valperga. Tra le 'chicche' del Piemonte l'incredibile collezione Ghiglia, che comprende 95 Vespe, a Pagno (Cuneo); il Castello Rosso di Ceva (Cuneo); il trecentesco Oratorio della Madonna del Latte a Gionzana (Novara). Ad Aosta apre le porte al pubblico il Palazzo Vescovile e si potrà fare un percorso alla scoperta della città romana. In Piemonte e Valle d'Aosta gli iscritti alla Fondazione sono oltre 30.000. In tutto saranno 90 le aperture straordinarie FAI nelle due regioni. 

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Giornate FAI d'Autunno 2026, 7 luoghi da vedere in Italia. FOTO

Da Palazzo Dugnani alla Villa La Tesoriera, più di 700 luoghi, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte o ospiteranno percorsi speciali in occasione della 15esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 

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