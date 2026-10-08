Brindisi, violenza sessuale su 14enne: indagati 2 minorenni

Indagati due giovani di 15 e 16 anni, entrambi di Fasano. Uno dei due ragazzi si trova attualmente ospite di una comunità in un'altra provincia pugliese. I fatti contestati sarebbero avvenuti alcune settimane fa a Fasano, nell'abitazione di uno dei due indagati
Due adolescenti di 15 e 16 anni, entrambi di Fasano, sono indagati dalla Procura per i minorenni di Lecce per una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza di 14 anni. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini. Nei giorni scorsi i Carabinieri avrebbero eseguito perquisizioni nelle abitazioni dei due minorenni e sequestrato i loro telefoni cellulari, nell'ambito degli accertamenti disposti dalla magistratura. Uno dei due ragazzi si trova attualmente ospite di una comunità in un'altra provincia pugliese e, per le attività investigative, sono stati coinvolti anche i carabinieri competenti per territorio.
Le indagini
Secondo quanto emerso, i fatti contestati sarebbero avvenuti alcune settimane fa a Fasano, nell'abitazione di uno dei due indagati. Gli accertamenti sono finalizzati a verificare la denuncia presentata dalla 14enne e a raccogliere eventuali elementi di riscontro. Particolare attenzione è rivolta ai dispositivi elettronici sequestrati: eventuali contenuti cancellati, tra cui fotografie o video, potrebbero essere sottoposti ad analisi di informatica forense per verificarne l'eventuale recuperabilità. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, anche in considerazione della minore età della presunta vittima e dei due indagati.