Brindisi, violenza sessuale su 14enne: indagati 2 minorenni

Due adolescenti di 15 e 16 anni, entrambi di Fasano, sono indagati dalla Procura per i minorenni di Lecce per una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza di 14 anni. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini. Nei giorni scorsi i Carabinieri avrebbero eseguito perquisizioni nelle abitazioni dei due minorenni e sequestrato i loro telefoni cellulari, nell'ambito degli accertamenti disposti dalla magistratura. Uno dei due ragazzi si trova attualmente ospite di una comunità in un'altra provincia pugliese e, per le attività investigative, sono stati coinvolti anche i carabinieri competenti per territorio.