Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bari, maltrattamenti al marito: donna condannata a 7 anni dopo suicidio dell’uomo

Cronaca

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nel corso degli anni la donna avrebbe ripetutamente insultato, minacciato e umiliato il marito: tutto ciò avrebbe causato nell'uomo "uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore" tanto da spingerlo a togliersi la vita

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna a sette anni di reclusione per una 31enne egiziana, da tempo residente in Puglia, finita a processo per maltrattamenti aggravati ai danni del marito, con cui abitava in provincia di Bari, che nel 2024 si tolse la vita. 

La sentenza

La Corte ha restituito alla donna la potestà genitoriale che era stata sospesa in primo grado. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nel corso degli anni la donna avrebbe ripetutamente insultato, minacciato e umiliato il marito, chiedendogli denaro, una casa più grande e minacciandolo di non fargli vedere più la figlia, nata nel 2021. Fatti che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbero causato

nell'uomo "uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore di non

poter più vedere la figlia minore", tanto da spingerlo al suicidio, avvenuto il 10 aprile 2024. In primo grado la donna era stata condannata, in abbreviato, a sette anni di reclusione, contro i quattro chiesti dall'accusa. Il gup, in quell'occasione, aveva però escluso l'aggravante della morte come conseguenza dei maltrattamenti. I due si erano conosciuti in Egitto, in un periodo in cui lui era a Sharm el Sheik per lavorare come animatore turistico, e si erano sposati al Cairo nel 2019.                                                I presunti maltrattamenti sarebbero iniziati subito dopo la nascita della figlia: tra

le minacce che la donna gli avrebbe rivolto, anche quella di trasferirsi definitivamente in Egitto e di non tornare più in Italia. Costituiti parte civile nel processo i genitori del 34enne, assistiti dall'avvocato Giovanni Ladisi. 

Cronaca: Ultime notizie

Evasione, arrestato commercialista a Roma: sequestrati 14 mln di euro

Cronaca

Il professionista è ritenuto il regista contabile e amministrativo di un sistema illecito che,...

Incidente sulla Pontina, 7 feriti e traffico in tilt in direzione Roma

Cronaca

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale. Ripristinata la viabilità dopo che il...

Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare

Cronaca

Nata a Roma nel 1946, aveva iniziato la sua carriera giornalistica al Globo all’inizio degli anni...

Maria Rosaria Boccia a processo: testimoni Ranucci e Arianna Meloni

Cronaca

Nelle liste dei testimoni anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli e l'amministratore...

Milano, papà di Mattia Maestri: "Rivedete mozione su latte crudo"

Cronaca

La proposta, che porta la firma di Giacomo Zamperini di FdI, chiede di sostenere economicamente...

Cronaca: i più letti