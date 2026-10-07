Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nel corso degli anni la donna avrebbe ripetutamente insultato, minacciato e umiliato il marito: tutto ciò avrebbe causato nell'uomo "uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore" tanto da spingerlo a togliersi la vita

La sentenza

La Corte ha restituito alla donna la potestà genitoriale che era stata sospesa in primo grado. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nel corso degli anni la donna avrebbe ripetutamente insultato, minacciato e umiliato il marito, chiedendogli denaro, una casa più grande e minacciandolo di non fargli vedere più la figlia, nata nel 2021. Fatti che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbero causato

nell'uomo "uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore di non

poter più vedere la figlia minore", tanto da spingerlo al suicidio, avvenuto il 10 aprile 2024. In primo grado la donna era stata condannata, in abbreviato, a sette anni di reclusione, contro i quattro chiesti dall'accusa. Il gup, in quell'occasione, aveva però escluso l'aggravante della morte come conseguenza dei maltrattamenti. I due si erano conosciuti in Egitto, in un periodo in cui lui era a Sharm el Sheik per lavorare come animatore turistico, e si erano sposati al Cairo nel 2019. I presunti maltrattamenti sarebbero iniziati subito dopo la nascita della figlia: tra

le minacce che la donna gli avrebbe rivolto, anche quella di trasferirsi definitivamente in Egitto e di non tornare più in Italia. Costituiti parte civile nel processo i genitori del 34enne, assistiti dall'avvocato Giovanni Ladisi.