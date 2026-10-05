Gli inquirenti hanno fissato alcuni colloqui nel pomeriggio con parenti e amici del marito di Monia, una docente che in passato era stata vicina a Gianni Di Vita. Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita sono morte avvelenate con la ricina a dicembre 2025

Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella. Nel pomeriggio riprende l’esame delle persone informate sui fatti per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre 2025. Gli inquirenti hanno fissato un paio di appuntamenti con parenti e amici del marito di Monia, una docente vicina, in passato, a Gianni Di Vita. La speranza degli investigatori è circoscrivere il quadro in modo da individuare e accertare le responsabilità di uno o più sospetti: chi ha preparato il veleno, chi lo ha portato in casa Di Vita e chi lo ha infine somministrato.