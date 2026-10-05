Affetto da immunodepressione, Giovanni Colle è deceduto a seguito degli effetti che una puntura di zanzara ha avuto sul suo organismo. Come precisato da Fabio Buzziol, direttore sportivo dello sci club Cornuda, dove il 21enne si allenava dall'età di 14 anni, la puntura è stata “la causa scatenante del peggioramento delle sue condizioni di salute”

Un ragazzo di 21 anni è morto a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, per un'infezione causata dalla puntura di una zanzara. Affetto da immunodepressione, Giovanni Colle è deceduto a seguito degli effetti che la puntura dell'insetto ha avuto sul suo organismo. Come precisato da Fabio Buzziol, direttore sportivo dello sci club Cornuda, dove il 21enne si allenava dall'età di 14 anni, la puntura è stata “la causa scatenante del peggioramento delle sue condizioni di salute”. Oggi si svolgono i funerali nella parrocchia Pieve di Sant’Eulalia nel comune trevigiano.

Direttore dello sci club: "Un dolore indescrivibile"

“Un dolore indescrivibile”, ha dichiarato Buzziol, aggiungendo che “è stato un fulmine a ciel sereno che ci ha scosso moltissimo”. Il direttore sportivo dello sci club Cornuda ha ricordato Giovanni Colle come “un ragazzo splendido, soprattutto per la sua umiltà, sempre composto, educato, disponibile e molto affidabile”. A ricordarlo in un un post su Facebook è stato anche il club: "Un ragazzo dal cuore d’oro, solare e generoso".