Entrambi sono stati trasportati d'urgenza con l'elisoccorso in strutture sanitarie. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni, mentre il padre è in prognosi riservata, in condizioni ritenute molto gravi

Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste, nel foggiano, durante una festa di nozze. Il 40enne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza con l'elisoccorso in strutture sanitarie. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni, mentre il padre è in prognosi riservata, in condizioni ritenute molto gravi.

Indagini in corso

Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il bambino si trovava con altri coetanei su un terrazzino nella parte posteriore dell'hotel quando sarebbe caduto nel vano sottostante. Il padre, resosi conto dell'accaduto, avrebbe cercato immediatamente di raggiungere il figlio per soccorrerlo. Durante il tentativo, però, una parte della copertura avrebbe ceduto, provocando anche la caduta dell'uomo. Dopo l'incidente il ricevimento è stato interrotto e successivamente annullato. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l'area interessata e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e verificare le cause del cedimento