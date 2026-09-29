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Bergamo, ladri smontano e rubano il tetto di una scuola ad Arcene

Cronaca
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I ladri hanno completamente smontato e portato via un tetto dell’istituto scolastico per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Un episodio che ha lasciato sgomenti non solo il personale scolastico, ma l’intera comunità 

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Una sequenza di foto del furto anomalo pubblicate su Facebook. Non ci sono parole per quello che è successo nella scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Arcene, un piccolo paese in provincia di Bergamo. I ladri hanno completamente smontato e portato via un tetto dell’istituto scolastico per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Un episodio che ha lasciato sgomenti non solo il personale scolastico, ma l’intera comunità di Arcene. 

da Facebook

Sgomenti per il furto e per la modalità: indagano i carabinieri

Il tetto è stato gravemente compromesso, mentre anche il giardino, spazio utilizzato quotidianamente dai bambini, è stato danneggiato. A denunciare quanto accaduto è stata la stessa scuola, con un post pubblicato sulla propria pagina social.  La scuola parla di un grave atto vandalico che ha provocato ingenti danni. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso: si sta cercando di capire come sia stata portata via gran parte della copertura dell’edificio. Non è chiaro nemmeno se i ladri siano entrati in azione nella notte tra sabato e domenica. 

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